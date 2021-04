Retroscena CdS – Con Ancelotti al Napoli stava per tornare Quagliarella

Il Corriere dello Sport rivela un retroscena che riguarda Quagliarella ed il periodo in cui Ancelotti è stato allenatore del Napoli.

A quanto pare, infatti, l’attaccante della Sampdoria poteva fare un clamoroso ritorno al Napoli nell’era Ancelotti. Quagliarella era finito nell’obiettivo del Napoli ma alla fine, poi, non si è fatto più niente ed il club azzurro è virato su altri obiettivi.

Oggi il Napoli sfiderà la coppia d’attacco della Samp che è composta da due ex: Gabbiadini e, appunto, Quagliarella. Per via di cause extra-campo, l’avventura di Fabio al Napoli terminò dopo un solo anno; un anno che fu molto complicato per l’attaccante.

Comments

comments