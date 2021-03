Retroscena De Laurentiis: ora ci crede e spinge la squadra

All’inizio fu al Maradona, negli spogliatoi prima di una delle ultime uscite vincenti, incoraggiamento ad ognuno dei calciatori e un cronoprogramma da sogno per il rush finale.

Dopo la vittoria a Milano De Laurentiis sembra ancora più convinto di centrare l’obiettivo e( come riporta il Corriere dello Sport) ha raggiunto la squadra telefonicamente negli spogliatoi.

Un invito a crederci fino alla fine è complimenti per tutti.

Comments

comments