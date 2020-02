Retroscena Lozano: Ancelotti lo ha chiesto per due anni. Il figlio convinto che sarebbe esploso

L’edizione odierna de Il Mattino parla di un retroscena sull’acquisto di Hirving Lozano, arrivato la scorsa estate al Napoli.

Il messicano è stato l’acquisto più oneroso della storia del Napoli, pagato più di 40 milioni di euro. Fino ad ora, però, con Gattuso non ha trovato spazio da titolare; con Ancelotti in panchina, invece, Lozano ha trovato più spazio. Il mister ha chiarito anche la sua presa di posizione per quanto riguarda il suo utilizzo, ieri, in conferenza stampa.

Il Mattino svela un retroscena sul suo acquisto: il messicano è stata l’unica pretesa di Ancelotti per il mercato. Questo perché il figlio Davide glielo ha consigliato, dato che era convinto che potesse fare la differenza anche in Italia. Ma, come si può vedere, non è andata così.

