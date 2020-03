Reuters – Coronavirus, tutto quello che c’è da sapere

Il portale Reuters ha voluto fare un po’ di chiarezza su tutto quello che ruota intorno all’emergenza Coronavirus, compreso quanto può durare la pandemia.

Di seguito la traduzione di alcune parti fondamentali su ciò che concerne il Coronavirus, pubblicato da Reuters:

“Sono passati tre mesi da quando sono emersi i primi report dalla Cina sul virus ed ora scienziati ed esperti del campo medico ne sanno di più. Ma ci sono ancora cose di cui non sono a conoscenza; di seguito le risposte ad alcune domande a cui si sta tentando ancora di rispondere.

Il virus si diffonde da persona a persona tramite goccioline che escono da naso e bocca, con starnuti o tosse. Può sopravvivere sulle superfici anche per diversi giorni e per questo, quando si tocca le superfici con le mani e poi si passano su naso/occhi/bocca, si può rimanere infettati.

Al 28 marzo la situazione è questa: 651.578 contagiati, 137.074 guariti e 28.316 deceduti. Alcuni ricercatori, inoltre, hanno stimato che fino all’80% possono avere sintomi lievi o non mostrarli affatto e quindi il totale potrebbe essere di milioni di infetti.

Chi è più giovani è meno vulnerabile ma comunque può essere infetto dal Covid-19 a tal punto dal dover essere ricoverato in ospedale. Negli anziani con problemi pregressi, invece, il Covid-19 aggrava spesso la situazione e provoca seri problemi. Inoltre sembra che il virus colpisca due volte di più gli uomini rispetto alle donne.

Non si sa se chi ha contratto il virus può contrarlo di nuovo e non si sa fino a quando gli anticorpi sviluppati possono proteggere la persona che ha superato la malattia. Per ora non ci sono vaccini o antivirali specifici per il Coronavirus. Sfortunatamente, il caldo non fermerà la sua diffusione.

Non si sa quando la pandemia durerà, dato che dipende da diversi fattori. A Wuhan solo in questa settimana si sta cominciando a ritornare alla vita normale, dopo due mesi di lockdown. La frequente esposizione aumenta il rischio di rimanere infetti di Coronavirus.”

Alcune risposte sulle possibili ripercussioni sull’economia da parte della pandemia da Coronavirus

“Il Fondo Monetario Internazionale reputa che la futura recessione globale causata dalla pandemia sarà peggiore della crisi finanziaria del 2008. Molto dipenderà da quanto durerà il lockdown e da quanto i Governi supporteranno le persone, i mercati e la ripresa generale.“

