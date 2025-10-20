Notizie

Riapre Largo Maradona

Pubblicato il

Oggi c’è stato un tavolo istituzionale per dirimere la vicenda relativa al Largo Maradona 

 

Il buon esito dell’incontro ha portato alla riapertura del sito

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top