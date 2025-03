Riccardo Villari a Linea Calcio: “Tutta la settimana sold-out. Wawrinka riceverà un premio, fu qui per la prima volta 20 anni fa”

Il tennis internazionale a Napoli: raccontato questa settimana da Canale 8, presente al Circolo del Tennis con Linea Calcio e i giornalisti Silver Mele e Italia Mele

La Napoli Tennis Cup fino a domenica 30 marzo la , Challenge 125 del calendario mondiale ATP con tanti tennisti protagonisti, del calibro di Stan Wawrinka, top player svizzero, già numero 3 del mondo, che riceverà un premio (alla soglia dei 40 anni e dopo 3 Slam) per aver messo piede per la prima volta al torneo di Napoli 20 anni fa. E poi c’è il croato Borna Coric, che punta alla finale.

Tra gli italiani presenti: Passaro, Fognini, Darderi e Agamennone.

Ai microfoni di Linea Calcio il Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari: “Il Circolo compie quest’anno 120 anni. E’ cresciuto il livello tecnico del torneo, poi visto il grande successo della scorsa edizione e le numerose richieste è stato fatto un ampliamento delle tribune del campo centrale che oggi ospita 1200 posti disponibili al giorno. Si cresce, si migliora, tutta la settimana è sold out: la qualità ripaga. Se sarà possibile rifare a Napoli un torneo ATP 250 come nel 2022? Ce lo auguriamo, appena ci sarà la disponibilità di una data concorreremo con gli altri. Nel frattempo domenica alle 15 ci sarà la finale del singolare: Napoli porta fortuna al tennis, e grande fortuna porterà Canale 8, come è avvenuto lo scorso anno!”.

Oggi entrano in gioco tutti i big per completare il primo turno. Tra loro anche l’esordio del numero 1 azzurro del torneo Luciano Darderi, nato in Argentina, che passando per la postazione di Canale 8 al Circolo del Tennis ha dichiarato di avere una ammirazione speciale per Diego Armando Maradona, di tifare per il Boca Junior e per il Napoli, e ha espresso il desiderio di fare una visita guidata allo stadio del capoluogo partenopeo, e perchè no? Se possibile assistere anche al match di domenica sera, Napoli-Milan.

