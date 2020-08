Ricci, offerta importante del Napoli ma la Fiorentina è in pole

Samuele Ricci sembra ormai vicino alla Fiorentina. Ecco quanto ha riportato Alfredo Pedullà sul futuro del centrocampista dell’Empoli.

“Samuele Ricci viaggia verso la Fiorentina, un potenziale grande colpo per il centrocampista centrale classe 2001 in uscita da Empoli. I rapporti tra i due club sono eccellenti, i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Non ci sono le firme, ma la strada è tracciata. Due cose importanti su Samuele Ricci: il Napoli aveva offerto 11 milioni e raggiunto un’intesa con l’Empoli, ma il ragazzo ha indugiato e l’operazione non è andata in porto. Il Borussia Dortmund ha mandato un osservatore ricavando relazioni eccellenti, ma adesso la Fiorentina lavora per anticipare tutti“.

