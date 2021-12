Ricciardi: “Dal 6 dicembre con il Super Green Pass entreranno negli stadi solo i vaccinati, scongiurando al momento ulteriori restrizioni. Ma servono più controlli”

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, è intervenuto al convegno “Lo sport italiano durante e dopo la pandemia” all’Università Cattolica di Roma.

Da lunedì entra in vigore il Super Green Pass anche per l’ingresso negli stadi, ma la misura al momento evita ulteriori restrizioni: si rimane con la capienza al 75 per cento.

“Vogliamo che tutto vada avanti normalmente, ma perché questo sia possibile l’unica soluzione è vaccinare, vaccinare, vaccinare. Dal 6 dicembre con il Super Green Pass entreranno negli stadi solo i vaccinati, scongiurando al momento ulteriori restrizioni. Ma servono più controlli.”

Ricciardi è quindi tornato su Atalanta-Valencia del 2020, risultata poi uno dei più grandi focolai del nostro Paese:

“Possiamo dire con certezza che da lì esplose la pandemia.” Alle parole di Ricciardi si sono quindi aggiunte quelle del prof. Miozzo, coordinatore del Cts, che ha lanciato una proposta: “Il vaccino obbligatorio per gli atleti di alto livello. Il loro esempio sarebbe davvero utile, dal punto di vista comunicativo e non solo.”

