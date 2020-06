Ricciardi, OMS: “Si lavora ad alternativa alla quarantena di squadra”

Walter Ricciardi, membro dell’OMS, riferisce per quanto riguarda la famosa quarantena di squadra in caso di giocatore positivo al Coronavirus.

Nel parlarne, arriva la conferma che si sta lavorando per trovare un’alternativa. Di seguito le sue parole a Radio Punto nuovo:

“Il periodo di allontanamento non può essere inferiore, ma una strada alternativa si può trovare, ci stiamo lavorando. Ci sono casi in cui l’incubazione dura anche oltre i 14 giorni. La ripartenza porterà qualche rischio, nonostante ci siano le porte chiuse. Man mano che le cose andranno meglio, si può ricominciare a pensare di allentare la guardia per il pubblico.

Quindi credo possibile al fatto che un numero ridotto di spettatori possa partecipare allo spettacolo. Non saprei le tempistiche, ma credo che in quasi tutta Italia si possano cominciare a fare questi discorsi.“

