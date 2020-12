Riccio in conferenza: “Primi in un girone difficilissimo, partita di grande sacrificio”

L’allenatore del Napoli, Gigi Riccio, ha analizzato la gara con la Real Sociedad in conferenza stampa.

È l’Europa League obiettivo concreto e fattibile?

“L’obiettivo minimo è stato raggiunto in un girone duro, con avversari attrezzati e forti. Ora ci concentriamo sul campionato, quando torneremo a giocare in Europa guarderemo di gara in gara per provare a passare i vari turni”.

In termini di atteggiamento c’è stata la risposta che aspettavate?

“Assolutamente sì, poi vengono fuori le qualità straordinarie dei nostri calciatori. C’è stata grande abnegazione, come in altre gare dove c’era bisogno di sacrificio per le qualità dell’avversario. Da questo punto di vista abbiamo ottenuto grandi risposte”.

Sull’assenza in conferenza di Gattuso

“Il mister ha avuto un problema all’occhio, ci convive da anni. È solo questione di qualche ora perchè vada tutto a posto”.

Un pensiero sulla prova di Zielinski

“Peccato per il gol preso, avevamo tenuto il campo molto bene per tutta la gara. Potevamo anche fare il secondo gol. Siamo comunque contenti del primo posto. Siamo molto soddisfatti da Zielinski, ci aspettiamo moltissimo da lui. Il mister si aspetta molto da questo calciatore. Eravamo dispiaciuti di averlo perso causa Covid, ora sta tornando nella condizione ottimale. Ci aspettiamo sempre queste prestazioni, perchè può incidere in ogni gara”.

