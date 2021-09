Ricorso Osimhen, atteso per domani il verdetto

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’udienza del ricorso contro la squalifica di due giornate data a Victor Osimhen.

Squalifica successiva al rosso rimediato nella prima partita, quella contro il Venezia. Il quotidiano ritorna sulle mosse dell’avvocato Grassani per far sì che il ricorso abbia successo; in particolare, nel corso dell’udienza fissata per domani dalla Corte d’Appello l’avvocato illustrerà le 22 pagine di memoria per difendere l’attaccante che potrebbe depositare anche un video.

Lo staff legale del ha chiesto anche l’audizione dell’arbitro Aureliano e nel ricorso sono allegati una decina di fermo-immagini del contatto tra Osimhen e Heymans. Per il giudice sportivo Mastrandrea “l’attaccante avrebbe colpito con uno schiaffo in volto, volontariamente, il giocatore del Venezia con il pallone non a distanza di gioco“.

L’avvocato Grassani insiste sul fatto che quello sia stato “un contatto per divincolarsi e collocarsi in una posizione migliore e con il pallone giocabile“. Solo domani si capirà come si concluderà il ricorso.

