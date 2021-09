Ricorso Osimhen, l’avvocato Chiacchio: “Sono fiducioso sull’esito, vi spiego perchè”

Eduardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del ricorso contro la squalifica di Victor Osimhen.

“Ribadisco di sentirmi ottimista. Il fallo si è verificato su una situazione d’angolo, in cui tutti si muovono e quindi è eccessivo parlare di volontarietà e la palla non può che considerarsi a distanza normale: di conseguenza, non si tratta di un fallo a palla lontana. Inoltre l’avversario non ha subito danno, non ha necessitato neanche dell’intervento del medico. Ci sono tutti i presupposti per la riduzione ad una gara. Anche in B per due mani sul volto di un avversario è stata data una giornata e l’avvocato bravissimo del Napoli saprà farsi valere. Audizione arbitro? Non credo, non si può, si tratta di un supplemento. Può partecipare il giocatore all’udienza, ma nell’ultimo periodo è tutto da remoto anche per evitare il viaggio a Roma”.

