Rienzi, Codacons: “Giorgetti ha sbagliato a convocare solo DAZN”

Carlo Rienzi, presidente del CODACONS, ha commentato il caos DAZN questa mattina a Barba&Capelli, trasmissione in onda su Radio CRC.

Oltre a questo, ha parlato anche della convocazione fatta da Giorgetti in programma martedì prossimo. Di seguito le sue parole:

“C’è un’indagine dell’autorità delle telecomunicazioni perché evidentemente la piattaforma non è sufficiente. Basterebbe che Dazn facesse accordi con altre piattaforme e il problema sarebbe risolto.

La convocazione di martedì? Non può succedere niente. Il ministro deve capire che deve incontrare non solo una parte, ma anche l’altra importante parte, gli utenti. Altrimenti parla lui e l’interessato gli dirà la sua versione. Secondo me non si fanno così le convocazioni e a rimetterci sarà l’utente.”

