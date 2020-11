Rijeka, dalla Croazia avvisano: “Ha già fatto miracoli, giocherà senza pressione”

Danijel Vukusic, giornalista croato vicino al Rijeka, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del prossimo avversario del Napoli.

“Calciatori del Rijeka disponibili? Il problema è soprattutto a centrocampo. Ci sono giocatori con il COVID-19 e altri che non sono abituati a giocare ogni 3 giorni. I problemi ci sono ma il problema principale è che fondamentalmente il budget del club è solo di 12 milioni. Sgambetto al Napoli? Il fatto che arrivino gli azzurri è una grande cosa, purtroppo non ci saranno persone allo stadio. Il Rijeka nella sua storia ha fatto tanti miracoli, c’è speranza. Però ha perso 3 delle ultime partite, si pensa di fare qualcosa ma non c’è pressione. Si sa che il Napoli è favorito.

Anastasio? Tutti ne parlano bene, ha giocato nell’ultima partita. Il suo problema è che davanti ha un giovane croato talentuoso che gioca per la Nazionale Under 21. Ci vuole un po’ di tempo per adattarsi. Nuova città, nuova cultura, tutto nuovo. Che Napoli mi aspetto? Quello di Gattuso: un po’ arrabbiato, che è favorito e deve vincere. Soprattutto dominante in senso di qualità.

Maradona? Gli faccio un in bocca al lupo, è il miglior calciatore di tutti i tempi. Sarei felice se vincesse il Rijeka ma mi soddisferebbe anche il pareggio. La squadra ha già fatto il suo dovere superando i preliminari”.

