Rijeka – Emergenza Covid-19. E tra 10 giorni c’è il Napoli

La squadra croata del Rijeka è alle prese con l’emergenza da Covid-19. E tra 10 giorni ci sarebbe il ritorno con il Napoli al San Paolo.

“Continua ad essere “tormentato” dal coronavirus il Rijeka, che fra 10 giorni affronterà il Napoli nella quarta giornata del girone di Europa League. Stando a quanto comunicato dal club croato, sono sette i giocatori risultati positivi. In conformità con il regolamento della Federcalcio croata (HNS), il club – quarto in classifica in patria – ha chiesto il rinvio della partita del dodicesimo turno della Prima Lega Telecom contro l’Istria 1961, in programma il 21 novembre alle 19:10.”

Comments

comments