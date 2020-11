Rijeka-Napoli 1-2: gli azzurri faticano ma conquistano 3 punti importanti

Il Napoli fatica ma batte il Rijeka e conquista 3 punti importanti per il passaggio al prossimo turno.



Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Rijeka-Napoli, gara valida per la terza giornata del Girone F di Europa League.

93′ – E’ FINITA! Il Napoli fatica ma batte il Rijeka e conquista 3 punti importantissimi per il proseguo del cammino in Europa League.

86′ – Grandissima occasione per il Napoli con Zielinski che calcia praticamente un rigore in movimento ma Nevestic mette in angolo con un super intervento.

80′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Petagna e Mario Rui, entrano Ghoulam e Zielinski.

69′ – Cambio nel Napoli: esce Politano entra Lozano.

64′ – Cambio nel Rijek: escono Braut e Yateke, entrano Stefulj e Raspopovic.

62′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Napoli che passa in vantaggio grazie ad un autogol di Braut.

59′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Lobotka e Elmas, entrano Fabian e Insigne.

58′ – Altra occasion per il Napoli con Elmas che non riesce a sfruttare un’occasione a porta vuota dopo uno scontro aereo tra Petagna e il portiere del Rijeka.

56′ – Occasione per il Napoli con Mertens che colpisce la traversa su punizione da posizione defilata. Decisivo il tocco del portiere avversario.

49′ – Clamorosa occasione per il Rijeka che colpisce il palo con Menalo dopo un errore in disimpegno di Koulibaly.

19:59 – Inizia il secondo tempo.

48′ – Dopo 3 minuti di recupero termina il primo tempo.

43′ – Il gol dà la scossa al Napoli che va subito vicino al 2-1 con Politano che calcia dal limite ma la palla termina sul fondo di poco.

42′ – Goooooooool pareggia il Napoli con Demme.

25′ – Altra occasione per il Rijeka con Kulenovic che supera Di Lorenzo e Koulibaly e calcia verso la porta ma Meret respinge.

24′ – Esce l’autore del gol Muric per infortunio, al suo posto entra Yateke.

21′ – Ammonito Politano.

13′ – Rijeka in vantaggio con Muric che segna un gran gol con un tiro a giro dalla distanza.

3′ – Occasione per il Rijeka con Menalo che tira dalla distanza ma Meret mette in angolo.

18:55 – Inizia la partita.

18:45 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Formazioni ufficiali

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkovski, Smolcic, Braut; Muric, Gnezda Cerin, Loncar; Kulencovic, Menalo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

