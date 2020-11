Rijeka-Napoli. La squadra di Gattuso vola in Croazia per provare a prendere in mano il girone di Europa League. Le probabili formazioni.

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

