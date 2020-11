Rijeka-Napoli, Osimhen incoraggia i suoi: “Andiamo ragazzi, vi auguro il meglio!”

Tra poco meno di due ore, il Napoli sarà impegnato contro il Rijeka, in un match valevole per la terza giornata della fase a gruppi di Europa League.

Gattuso non potrà contare su Victor Osimhen, squalificato dopo essere stato espulso sette giorni fa contro la Real Sociedad, ma il nigeriano ha voluto, comunque, far sentire la sua vicinanza ai compagni. L’ex Lille, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram, come incoraggiamento per la squadra: “Andiamo ragazzi, tutto il meglio. Forza Napoli sempre!”

