RILEGGI IL LIVE – Napoli-Barcellona 1-1 (28’ Mertens, 57’ Griezmann)

Gentili lettori, benvenuti al live testuale del match tra Napoli e Barcellona, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Finisce il match! Il primo round finisce 1-1.

90’+ Piquè mette male il piede a terra e deve lasciare il campo: entra Lenglet.

5 minuti di recupero.

88’ Scintille tra Vidal e Mario Rui. Il cileno commette fallo e viene ammonito, poi i due vanno a contatto e l’arbitro estrae il giallo per entrambi, il secondo per l’ex Juve che viene espulso.

88’ Fuori Griezmann, entra il giovane Ansu Fati.

87’ Messi va via sulla destra e serve Arthur a rimorchio: palla alta!

84’ Grande sponda di Zielinski, che tocca di testa per Insigne: il capitano, da posizione defilata, ci prova a giro; palla fuori di molto.

82’Ammonito Griezmann, che stoppa una ripartenza di Insigne.

79’ Terzo cambio nel Napoli: Allan prende il posto di Demme.

74′ Secondo cambio per Gattuso: esce Callejon, dentro Politano

73′ Palla in profondità per Insigne, beccato però in posizione irregolare (molto dubbia): sul cross seguente contatto sospetto tra Firpo e Callejon.

Nell’occasione ha subito fallo Ospina: cartellino giallo per Messi.

65’ Occasione anche per il Barça: gran numero di Messi al limite dell’area, tocco per Vidal che gliela restituisce a centro area; intervento di Ospina che sventa il pericolo!

63’ Callejon! Che occasione per il Napoli! Gran palla di Milik per l’andaluso che, a tu per tu con Ter Stegen, gli calcia addosso!

57’ Gol del Barcellona! Imbucata di Busquets per Semedo, che serve a centro area Griezmann, che a botta sicura batte Ospina!

55’ Primo cambio anche per il Barça: fuori Rakitic, entra Arthur.

51’ Mertens non ce la fa: entra Milik.

49’ Ammonito Busquets, diffidato, per brutto fallo su Mertens. Il belga resta a terra.

Inizia la seconda frazione di gioco!

Finisce il primo tempo!

42’ Manolas! Cross di prima intenzione di Callejon su cui si avventa di punta il greco: palla fuori di nulla!

38′ Palla in profondità per Semedo, Mario Rui arriva in scivolata e si prende gli applausi del San Paolo.

Zielinski recupera palla sulla trequarti e serve rasoterra Mertens: il belga si accentra e trova l’incrocio!

28’ GOL DEL NAPOLI! MERTENS RAGGIUNGE HAMSIK!

17’ Grande apertura di Fabian per Callejon, che crossa e trova una deviazione. Si alza, però, la bandierina: fuorigioco!



10′ Insigne serve in profondità Mertens: il belga calcia a giro, ma era in posizione di fuorigioco.

9′ Il primo tiro della partita è di Messi: trova spazio tra le linee ed calcio col mancino dal limite: palla che però termina in curva.

Inizia il match!

20.56 Squadre nel tunnel degli spogliatoi, a breve l’ingresso in campo.

