RILEGGI IL LIVE – Napoli-Benevento 2-0 (34′ Mertens, 66′ Politano)

Cari lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il live testuale del derby tra Napoli e Benevento, valevole per il 24° turno del campionato di Serie A. Prossimo appuntamento mercoledì, alle 20:45, per la gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata.

Triplice fischio di Abisso! Torna a vincere il Napoli, che batte il Benevento con il risultato di 2-0 per effetto delle reti, una per tempo, di Mertens e Politano!

90’+ Gaich, dopo un rimpallo, prova a girare a rete ma senza trovare la porta: tutto inutile, l’argentino era in posizione di fuorigioco.

90′ Quattro minuti di recupero.

85′ Terzo cambio per il Napoli: esce l’ottimo Politano, autore del gol del momentaneo 2-0, sostituito da Hysaj, con Di Lorenzo che avanza nel ruolo di esterno alto.

83′ Nel Benevento fuori Ionita, dentro Moncini.

82′ Gattuso corre ai ripari ed effettua due sostituzioni: fuori Mertens e Zielinski, dentro Elmas e Maksimovic.

81′ Napoli in 10, espulso Koulibaly! Sciocchezza del senegalese che, già ammonito, interviene in maniera dura su Letizia e riceve il secondo giallo della sua partita.

79′ Ammonito Barba, autore di un fallo su Politano.

75′ Koulibaly sfiora il tris! Azione da calcio d’angolo per il Napoli, il senegalese svetta più in alto di tutti ma, da pochi passi, spedisce il pallone a lato! Che occasione per il 3-0!

70′ Sostituzione per il Benevento: Lapadula lascia il campo e cede il posto a Gaich.

Cross di Insigne, sul secondo palo, a cercare Di Lorenzo, una carambola favorisce Politano che, in maniera abbastanza fortunosa, insacca, toccando il pallone di schiena.

66′ Raddoppio del Napoli! Ha segnato Politano!

64′ Altri due cambi per il Benevento: fuori Foulon e Caprari, dentro Letizia e Sau.

62′ Insigne, dalla sinistra, rientra e cerca il suo classico tiro a giro: conclusione fuori di pochissimo!

61′ Fallo tattico di Di Lorenzo, che trattiene Hetemaj interrompendo una ripartenza: cartellino giallo per il terzino.

59′ Ammonito Koulibaly per un fallo commesso su Lapadula.

58′ Spunto sulla sinistra di Roberto Insigne, che arriva sul fondo e crossa al centro per Ionita, che stava di testa ma trova la parata di Meret, che blocca il pallone.

Comincia il secondo tempo!

Cambia qualcosa D’Angelo, che prima dell’inizio della ripresa, sostituisce Schiattarella con Roberto Insigne.

Senza recupero, si conclude, con il Napoli in vantaggio per 1-0, la prima frazione di gioco!

38′ Benevento vicinissimo all’1-1! Ripartenza improvvisa dei sanniti e Lapadula, da posizione leggermente defilata, calcia a botta sicura: ottima risposta di Meret, che si allunga e salva in calcio d’angolo!

37′ Annullato un gol a Zielinski! Gran giocata del polacco, che danza, in area, sul pallone e fa partire la conclusione vincente! Tutto inutile, però, a causa di una posizione irregolare di Insigne, che ostruiva la visuale del portiere.

Bella azione di Politano dalla destra che crossa trovando Ghoulam: l’algerino, con un cross basso, serve Mertens che trova la deviazione vincente e batte Montipò!

34′ Napoli in vantaggio! Ha segnato Dries Mertens!

23′ Mertens! Il belga vede Montipò leggermente fuori dai pali e calcia dalla distanza: palla fuori di un soffio!

22′ Schema, su azione da corner, per il Napoli, che libera alla conclusione Insigne: il tentativo dal limite del capitano azzurro viene però murato. La palla arriva nuovamente a Ghoulam, che scappa via sull’out di destra e mette al centro per Mertens, che cerca l’anticipo sul primo palo ma non trova la porta.

19′ Conclusione velenosa di Ghoulam, direttamente da calcio di punizione: l’algerino, defilato sulla destra, cerca il palo lontano, ma Montipò riesce a rifugiarsi in calcio d’angolo.

15′ Ottima percussione sulla destra di Politano, che prova a servire l’accorrente Mertens, ma trova l’opposizione della difesa del Benevento: il pallone arriva a Fabian, che riesce a liberare il sinistro e calcia cercando il primo palo. Il suo tentativo, però, si spegne sul fondo.

14′ Ci prova Fabian, dai 20 metri, a smuovere la situazione, ma la sua conclusione viene bloccata facilmente da Montipò.

13′ Fase di stallo della gara, con gli azzurri che tengono in mano il pallino del gioco ma non riescono a trovare il varco giusto nell’ottima retroguardia degli Stregoni.

5′ Sviluppa bene il gioco sulla corsia di destra il Napoli, mandando al tiro Zielinski dal limite dell’area: la conclusione del polacco, però, viene smorzata dalla difesa giallorossa e il pallone finisce comodamente tra le braccia di Montipò.

2′ Buono spunto di Fabian, che triangola con Di Lorenzo e prova a sfondare sul lato destro dell’area, ma viene contrastato da un difensore sannita ed è l’ultimo a toccare, concedendo una rimessa dal fondo al Benevento.

Fischia Abisso, inizia il match!

Sarà il Benevento, che attaccherà verso il lato della Curva B, a battere il calcio d’inizio.

17.59 I 22 titolari tornano nuovamente sul terreno di gioco: risuona l’inno della Serie A, è tutto pronto per l’inizio del match.

17.50 Termina la fase di riscaldamento: le compagini fanno ritorno nei rispettivi spogliatoi.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Ricordiamo le formazioni ufficiali delle due squadre:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaolo, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del derby tra Napoli e Benevento, valevole per il 24° turno del campionato di Serie A. Vi racconteremo la gara in diretta dallo stadio “Diego Armando Maradona”.

