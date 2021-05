RILEGGI IL LIVE – Napoli-Cagliari 1-1 (13′ Osimhen, 94′ Nandez)

Gentili lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il live testuale di Napoli-Cagliari: prossimo appuntamento sabato 8 maggio, alle 15, per la gara esterna contro lo Spezia.

Finisce qui! 1-1 il risultato finale allo stadio Maradona, con il Napoli sorpreso in extremis dalla rete di Nandez.

Scavetto di Duncan in area a cercare Nandez, che sorprende alle spalle Hysaj e in scivolata colpisce il pallone di punta, trovando il gol del pari.

90’+ Gol del Cagliari! Ha pareggiato Nandez!

90′ Sei minuti di recupero.

88′ Meret si supera ancora su Pavoletti! Gran riflesso del portiere azzurro, che salva il risultato dopo una grande incornata del centravanti della squadra sarda.

81′ Doppia sostituzione anche per il Cagliari: fuori Lyjogiannis e Zappa, dentro Cerri e Calabresi.

81′ Altri due cambi per Gattuso: fuori Zielinski e Fabian, entrano Elmas e Bakayoko.

76′ Lasciano il campo i due protagonisti dello scontro di pochi minuti fa: Osimhen cede il posto a Mertens, mentre il capitano dei sardi viene sostituito da Simeone.

73′ Duro scontro di gioco tra Ceppitelli e Osimhen, con il difensore che, per colpire il pallone di testa, ha colpito al capo l’attaccante nigeriano.

71′ Cambia qualcosa anche Semplici, che getta nella mischia Asamoah, sostituendo Deiola.

67′ Primo cambio per Gattuso: fuori uno spento Lozano, dentro Politano.

61′ Zielinski prova nuovamente a calciare in porta, Cragno respinge e sulla ribattuta la palla finisce tra i piedi di Insigne, che tenta la battuta di prima intenzione ma non trova la porta.

57′ Lykogiannis! Stavolta è il Cagliari ad andare vicino al gol! Cross dalla destra di Nandez, il greco svetta e colpisce di testa, senza però trovare la porta, ma che brivido!

52′ Annullato il 2-0 al Napoli! Osimhen, su un lancio dalle retrovie, si era involato verso la porta e aveva battuto Cragno, ma, a detta di Fabbri, ha commesso fallo ai danni di Godin.

51′ Traversa di Demme! Sul corner seguente, la palla arriva tra i piedi del tedesco, che dai 20 metri lascia partire una conclusione potente che si stampa in pieno sul legno!

51′ Gran giocata di Zielinski, che sterza in area di rigore e si libera per la conclusione, trovando la risposta di Cragno, che si rifugia in calcio d’angolo.

48′ Osimhen! Napoli vicinissimo al raddoppio! Scucchiaiata di Koulibaly a cercare Zielinski, cross del polacco per l’ex attaccante del Lille, che di testa manda fuori!

Comincia il secondo tempo!

Si chiude la prima frazione di gioco, con il Napoli in vantaggio per 1-0.

45′ Un solo minuto di recupero concesso dall’arbitro Fabbri.

43′ Grandissima risposta di Meret! Il portiere azzurro disinnesca alla grande un colpo di testa di Pavoletti, ad un passo dal gol dell’ex: la sfera finisce tra i piedi di Nandez, che prova a ribattere a rete, trovando, però, un altro gran riflesso dell’estremo difensore del Napoli.

40′ Osimhen si invola ed entra in’area di rigore, ma viene fermato da Ceppitelli: il nigeriano resta a terra, ma per Fabbri è tutto regolare.

37′ Pavoletti difende bene il pallone al limite dell’area e subisce fallo da Demme, guadagnando una punizione interessante. Alla battuta si presenta Lykogiannis, che con il mancino centra in pieno la barriera.

35′ Insigne! Ci prova il capitano, direttamente da calcio di punizione, ma la sua conclusione termina alta.

32′ Cartellino giallo per Godin, autore di un intervento piuttosto duro su Di Lorenzo.

31′ Lozano! Che occasione per il Napoli! Osimhen scappa via sulla sinistra e crossa al centro per l’accorrente Lozano, che impatta di testa ma spedisce a lato, da buona posizione!

28′ Cagliari a un passo dal pareggio! Cross di Nandez a cercare Pavoletti, che prova a intervenire di testa ma viene anticipato da Manolas, la palla arriva tra i piedi di Zappa, la cui conclusione si stampa sul palo!

20′ Ci prova Lozano, che entra in area e, in precario equilibrio, cerca la battuta a rete: palla fuori!

Demme recupera palla sulla trequarti e serve Insigne, che scucchiaia premiando l’inserimento del nigeriano, che controlla di destro, resiste alla carica di Godin e batte Cragno.

13′ Napoli in vantaggio! Osimhen!

9′ Colpo di testa di Osimhen, su azione da calcio d’angolo, e pallone che termina largo, alla destra della porta difesa da Cragno.

5′ Gran giocata di Insigne, che va via sulla sinistra e crossa al centro a cercare la testa di Osimhen, ma la palla viene allontanata dalla difesa del Cagliari.

Fischio di Fabbri, si comincia!

Sarà il Napoli a battere il calcio d’inizio del match.

14.58 Risuona l’inno della Serie A, le due compagini fanno ritorno sul campo di gioco: tutto pronto per l’inizio del match.

14.46 Le squadre rientrano negli spogliatoi

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match tra Napoli e Cagliari, valevole per il 34° turno di Serie A.

Comments

comments