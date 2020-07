RILEGGI IL LIVE – Napoli-Roma 2-1 (55′ Callejon, 60′ Mkhitaryan, 82′ Insigne)

Cari lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il nostro live testuale del match tra Napoli e Roma: prossimo appuntamento mercoledì alle 19:30, per la trasferta di Marassi con il Genoa. Buon proseguimento di serata.

Fischio finale: il Napoli si impone per 2-1, grazie ad un gol fantastico di Lorenzo Insigne, che rende vano il pareggio siglato da Mkhitaryan.

90’+ Cross dalla sinistra di Spinazzola, colpo di testa di Fazio, con il pallone che viene bloccato da Meret.

90′ Quattro minuti di recupero.

85′ Quinto ed ultimo cambio per Gattuso, che getta nella mischia Elmas, al posto di un buon Fabian.

85′ Gol annullato a Di Lorenzo: il terzino azzurro insacca di testa, ma in posizione di fuorigioco.

84′ Altra grande risposta di Pau Lopez, che disinnesca un velenoso rasoterra di Mertens.

Gol bellissimo di Insigne, che calcia a giro e batte, imparabilmente, Pau Lopez.

82′ GOL DEL NAPOLI! Ha segnato Insigne.

80′ Fallo tattico di Cristante, che viene ammonito pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

78′ Triangolazione tra Mario Rui e Zielinski, il portoghese entra in area e calcia da distanza ravvicinata: Pau Lopez non si fa sorprendere e respinge.

76′ Terzo cambio per la Roma: Pellegrini lascia il posto a Bryan Cristante.

75′ Conclusione di sinistro dal limite di Zielinski: pallone largo.

75′ Altro cartellino giallo, stavolta per Veretout, che abbatte Mertens.

70′ Altri due cambi per Gattuso: Lobotka e Lozano prendono il posto di Demme e Callejon.

69′ Conclusione da lontanissimo di Mkhitaryan: blocca in due tempi Meret.

66′ Secondo cambio per Fonseca: torna in campo, dopo il gravissimo infortunio di gennaio, Nicolò Zaniolo, che prende il posto di Kluivert.

66′ Cartellino giallo per Mancini, che entra in ritardo su Insigne.

64′ Primi cambi per Gattuso, che opera una doppia sostituzione: Mertens e Maksimovic entrano, rispettivamente, al posto di Milik e Manolas.

Contropiede giallorosso, l’armeno va in progressione e dai venti metri scarica un destro sul primo palo che fulmina Meret: 1-1 al San Paolo.

60′ PAREGGIO DELLA ROMA! Ha segnato Mkhitaryan!

59′ Fabian! Splendida conclusione, a giro, dalla distanza sfiorando l’incrocio.

57′ Palla in profondità per Zielinski, che scatta sul filo del fuorigioco: la sua conclusione viene intercettata, con facilità, da Pau Lopez.

Cross dalla sinistra di Mario Rui a premiare il taglio dell’andaluso, che scappa al suo marcatore e batte, in spaccata, Pau Lopez!

55′ GOL DEL NAPOLI! Ha segnato Callejon!

48′ Cartellino giallo per Koulibaly, che spezza fallosamente una ripartenza giallorossa.

Al via la seconda frazione di gioco!

Finisce il primo tempo, con il risultato ancora fermo sull0 0-0: partita molto gradevole, con entrambe le squadre vicine al gol in più occasioni.

44′ Ci sarà un solo minuto di recupero.

43′ Bella giocata di Fabian sulla sinistra, che manda in confusione due difensori della Roma e serve Zielinski al limite dell’area: il polacco calcia altissimo.

41′ Occasionissima anche per la Roma! Bella percussione di Spinazzola, che va al cross, che attraversa tutta l’area: la palla viene intercettata da Zappacosta, che mette in mezzo per Pellegrini, che in scivolata calcia fuori.

40′ Ancora Milik! Il polacco vince un duello con Fazio e calcia, senza però riuscire a dare né potenza né precisione: Pau Lopez respinge.

36′ Ci prova dalla distanza Fabian, con una conclusione al volo di destro che però non impensierisce Pau Lopez.

33′ Traversa di Milik! Cross dalla sinistra di Mario Rui, stacco di testa perentorio del polacco, che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta, Callejon non riesce a trovare la porta.

30′ Non ce la fa il centrale inglese: primo cambio, obbligato, per Fonseca, che inserisce Fazio.

28′ Resta a terra Smalling, probabilmente per un problema muscolare: nel frattempo cooling break,

23′ Pericolosa anche la Roma: sponda di Dzeko per Pellegrini, che avanza verso l’area azzurra. Conclusione dal limite del centrocampista della Nazionale, che trova una leggera deviazione: palla di poco fuori.

19′ Conclusione al volo di Mkhitaryan, che schiaccia a terra il pallone: Koulibaly, di testa, ribatte.

14′ Ancora Pau Lopez a salvare il risultato: Zielinski si trova, da posizione leggermente defilata, a tu per tu con il portiere spagnolo, che non si fa superare. Sulla respinta arriva Insigne, che cerca il pallonetto, ma Pau Lopez è ancora attento.

12′ Prima occasione per il Napoli: grande giocata di Fabian Ruiz, che supera il marcatore e calcia con il destro, trovando la risposta di Pau Lopez.

9′ Ammonito anche Lorenzo Pellegrini, intervenuto in ritardo su Mario Rui, all’altezza del cerchio di centrocampo.

7′ Primo cartellino giallo del match: se lo becca Diego Demme, per un intervento duro su Mkhitaryan.

Fischio d’inizio di Rocchi: si parte!

21:43 Ecco il ritorno delle due compagini sul terreno di gioco, da due tunnel distinti per il rispetto delle norme di contenimento del Covid-19.

21:33 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match, valevole per il 30° turno del campionato di Serie A, tra Napoli e Roma.

