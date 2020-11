RILEGGI IL LIVE – Napoli-Roma 4-0 (31′ Insigne, 64′ Fabian, 81′ Mertens, 87′ Politano)

Gentili lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito in diretta questo Napoli-Roma: prossimo appuntamento giovedì, alle 21:05, per la gara di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Buon proseguimento.

Senza recupero si chiude il match! Vittoria sontuosa del Napoli, che batte 4-0 una bruttissima Roma.

L’ex giallorosso vince un rimpallo e si presenta a tu per tu con Mirante, lo salta e deposita in rete il gol del 4-0.

87′ Il Napoli cala il poker: segna anche Politano!

84′ Doppio cambio per il Napoli: fuori Mertens e Demme, dentro Petagna e Lobotka.

Sgroppata di Di Lorenzo sulla corsia destra, palla a rimorchio per Elmas, che calcia dal limite trovando la respinta di Mirante: sulla respinta, il belga è il più lesto ad arrivare sul pallone e diventa, per lui, un gioco da ragazzi segnare il gol del 3-0.

81′ Segna ancora il Napoli! Mertens!

79′ Fonseca cambia ancora e si gioca il tutto per tutto inserendo Borja Mayoral: fuori Pellegrini. Giallorossi schierati, da qualche minuto, con il 4-2-3-1, con Cristante che si è alzato a centrocampo al fianco di Villar.

77′ Gattuso si gioca la carta Elmas: il macedone entra in sostituzione di Zielinski.

77′ Cartellino giallo per Cristante, che ha fermato una ripartenza azzurra.

74′ Sponda volante di Karsdorp proprio per il neo entrato Perez, che batte a rete ma trova l’opposizione di un difensore azzurro: palla che termina in angolo.

73′ Tentativo dalla distanza di Pellegrini: la conclusione del 7 giallorosso termina, però, alta sopra la traversa.

71′ Altro cambio per la Roma: Carles Perez prende il posto di Dzeko.

67′ Prima sostituzione per il Napoli: lascia il campo un ottimo Lozano, entra l’ex giallorosso Politano.

Conclusione velenosissima da fuori area dello spagnolo, con la palla che si insacca all’angolino basso alla sinistra di Mirante.

64′ Raddoppio del Napoli! Ha segnato Fabian Ruiz!

60′ Ci prova Dzeko, che va alla conclusione ma schiaccia troppo il pallone a terra: nessun problema per Meret.

53′ Nulla di grave per il belga, si può riprendere il gioco.

52′ Mertens a terra dopo un contatto con Karsdorp.

49′ Servizio di Mertens per Lozano, che entra in area e calcia sul primo palo: Mirante si rifugia in corner!

Si ricomincia!

Intanto, prima dell’inizio della seconda frazione di gioco, c’è un altro cambio obbligato per i giallorossi: Veretout, che già aveva accusato un fastidio sul finale di primo tempo, è costretto a uscire; entra Villar.

Fine primo tempo! Gli azzurri chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco, grazie alla perla su punizione di Lorenzo Insigne.

45’+ Fuorigioco fischiato a Mertens! L’attaccante si era involato verso la porta, facendosi però ipnotizzare da Mirante: il belga, però, era partito in posizione irregolare.

45′ Due minuti di recupero!

43′ Mirante salva il risultato su Mertens! Ingresso in area del belga, che cerca la conclusione piazzata: l’estremo difensore di Castellammare di Stabia, però, è bravo a dire di no.

37′ Problema fisico per Mancini, che non riesce a rimanere in campo: al suo posto entra Juan Jesus.

35′ Lozano va via a Spinazzola e si libera per il tiro: conclusione deviata da un calciatore della Roma e palla in calcio d’angolo.

33′ Occasione Roma! Sponda di Ibanez, su azione da calcio piazzato, e pallone che arriva a Dzeko: il bosniaco, da buona posizione, non riesce a trovare la porta!

32′ Ammonito anche Demme, intervenuto in maniera dura su Mkhitaryan.

Splendido calcio di punizione del capitano azzurro, che scavalca la barriera e batte Mirante: 1-0 per gli azzurri!

31′ Gol del Napoli! Ha segnato Insigne!

29′ Cartellino giallo per Ibanez, che interrompe una pericolosa ripartenza di Mertens.

24′ Napoli che ha alzato il baricentro e prova a trovare lo spunto decisivo, ma senza impensierire particolarmente la difesa della Roma.

20′ Imbucata di Insigne per Zielinski, che da posizione defilata calcia debolmente, facilitando la parata di Mirante: poteva far meglio il polacco.

18′ Spunto di Lozano sulla destra, il messicano prova a disorientare e superare Spinazzola, ma l’esterno giallorosso chiude in calcio d’angolo.

14′ Cross di Mario Rui dalla corsia sinistra, sul pallone si avventa Mertens, che prova a intervenire con il tacco, ma il suo tentativo si perde sul fondo.

12′ Il Napoli arriva per la prima volta alla conclusione: azione insistita di Lozano sulla fascia destra: scucchiaiata per Mertens, che prova a calciare al volo ma senza impattare al meglio; pallone che si impenna e termina alto sopra la traversa.

10′ Il gioco viene interrotto come omaggio al fuoriclasse dell’Albiceleste.

2′ Il primo tentativo della partita è dei giallorossi: Pedro, dopo aver recuperato palla al limite dell’area, si libera e calcia con il destro a giro, senza però centrare la porta.

Sarà la Roma a battere il calcio d’inizio: si parte!

20.47 Minuto di raccoglimento per il Pibe.

20.45 Napoli in campo con la speciale divisa dedicata a Maradona, che ricorda quella della Nazionale argentina. Roma, invece, in consueto completino interamente rosso.

20.44 Quasi tutto pronto per l’inizio del match: le squadre stanno tornando sul terreno di gioco.

20.38 Lo speaker “Decibel” Bellini dedica un intenso monologo alla memoria del campione argentino.

20.33 Termina la fase di riscaldamento: i calciatori rientrano negli spogliatoi.

20.10 Le squadre scendono in campo per il riscaldamento. Sui maxi-schermi scorrono immagini di Diego Armando Maradona, che verrà ricordato anche questa sera.

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Altra serata dedicata alla memoria di Diego Armando Maradona, la leggenda argentina che ha scritto pagine di storia del club azzurro: il Pibe de Oro si è spento mercoledì 25 novembre, a causa di una crisi respiratoria.

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match tra Napoli e Roma, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A.

