RILEGGI IL LIVE – Parma-Napoli 0-2 (63′ Mertens, 77′ Insigne)

Benvenuti al live testuale della partita tra Parma e Napoli, al Tardini la prima giornata di questa nuova stagione di Serie A.

Finisce qui, il Napoli vince con merito la sua prima gara in questa nuova stagione di Serie A. Gli azzurri iniziano male la gara, lasciandosi prendere dal lavoro difensivo del Parma senza cercare soluzioni, proseguendo con un possesso palla sterile e tanti, troppi errori gratuiti. Nella ripresa cambia tutto dopo l’ingresso di Osimhen ed il cambio modulo della squadra di Gattuso. Trova subito il gol con Mertens ma, soprattutto, una vivacità ed un ritmo che mette fuori causa la squadra di Liverani. Il raddoppio di Insigne è il giusto premio per una partita che da quel momento in avanti il Napoli ha letteralmente dominato, giocando bene e rischiando anche di segnare nuovamente. Grazie di essere stati con noi. Forza Napoli Sempre.

14:25 – FINISCE LA PARTITA! IL NAPOLI INIZIA BENE, 2-0 SUL CAMPO DEL PARMA!!!

95′ – Dezi guadagna un calcio d’angolo alla fine di una buona azione del Parma.

92′ – Sombrero di Ospina, messo in difficoltà su un retropassaggio dalla pressione di Karamoh, lo scavalca con lo scavetto ma il Parma guadagna un calcio d’angolo.

90′ – Vengono segnalati 6 minuti di recupero.

89′ – Cambio per il Parma: Siligardi prende il posto di Grassi.

88′ – Ultimi due cambi per il Napoli: dentro Petagna e Lobotka, fuori Mertens, tra gli applausi, e Zielinski.

87′ – Politano!!! Tiro classico, rientra dalla destra per trovare lo spazio dove liberare il mancino: si tuffa Sepe e mette il pallone in calcio d’angolo.

84′ – Altra occasione per il Napoli! Elmas recupera subito un pallone, lo difende benissimo e lo sviluppo favorisce Osimhen sulla destra. Il nigeriano corre sulla fascia e mette un pallone forte e teso, dalla parte opposta, fuori dall’area, stoppa e tira Mertens ma il pallone viene fermato bene da Sepe.

83′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Fabian Ruiz e Lozano, dentro Elmas e Politano.

81′ – Occasione per il Parma: cross di Pezzella dalla sinistra, salta altissimo Cornelius ma il colpo di testa è facile da bloccare per Ospina.

80′ – Osimhen ci prova! Servito in profondità dopo una bella azione del Napoli, troppo defilato ci prova lo stesso da posizione difficile, palla che sfila oltre il secondo palo.

Lozano recupera una grandissima palla sulla tre quarti, anticipando il difensore, ignora l’inserimento di Osimhen (forse finito in fuorigioco), entra in area decentrato verso destra e tira sul secondo palo. Sepe riesce solo a toccare corto e l’inserimento di Insigne è vincente, da due passi, di punta, mette in porta. Squadra completamente cambiata dopo il cambio modulo e l’ingresso di Osimhen.

77′ – GOOOOOOOOOOL!!!!!!! INSIGNE!!!!! IL GOL DEL CAPITANO!!!!

75′ – Ammonito Kucka, anche lui dopo aver steso anche Mertens nell’area di rigore del Napoli.

74′ – Doppio miracolo difensivo di Mertens che prima anticipa di un soffio Kucka al limite in ripiegamento, poi lo contrasta nuovamente subendo anche il fallo.

73′ – Ammonito Pezzella dopo l’ennesimo fallo.

14.00 – COOLING BREAK!

71′ – Osimhen scatenato. Lozano non riesce a metterla dentro sul secondo palo.

70′ – DI LORENZO! Ottima azione ancora del Napoli, scambiano benissimo Mertens e Osimhen, Di Lorenzo si inserisce colpisce bene ma Sepe salva.

68′ – Doppio cambio per il Parma: entrano Karamoh e Dezi, fuori Inglese e Brugman.

67′ – PALO!!!!! Palo di Insigne!!! Combinazione in velocità splendida con Osimhen che di tacco restituisce il pallone al Capitano del Napoli che trova lo spazio dal limite. Il rasoterra spiazza completamente Sepe ma la palla sbatte sul palo.

Ciro Mertens svelto ed abile a sfruttare un disimpegno sbagliato della difesa del Parma: Iacoponi di testa centra proprio il folletto belga che batte Sepe.

66′ – Hysaj lancia per Osimhen, che sgasa sulla sinistra e prende il tempo a Iacoponi. Scarico del numero 9 per Fabian, la cui conclusione finisce fuori.

63′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!! IL NAPOLI SBLOCCA IL RISULTATO! MERTENS!!!!

61′ – Primo cambio per il Napoli: è il momento dell’esordio in Serie A per Victor Osimhen che prende il posto di Demme. Napoli passa al 4-2-3-1.

60′ – Fabian Ruiz va a calciare dal limite dell’area su assist di Insigne, troppo esterno, palla lontana dallo specchio della porta.

59′ – Ammonito Bruno Alves, e finalmente arriva un cartellino dopo il fallo su Lozano.

57′ – Passaggio geniale di Insigne! Il capitano del Napoli illumina in una partita francamente orribile degli azzurri. Dopo una serie di passaggi apparentemente sterili, Insigne vede una linea di passaggio per Zielinski completamente solo in mezzo all’area di rigore: assist perfetto, ma il polacco incespica sul pallone vanificando tutto.

54′ – Ed è proprio Kucka che si libera al tiro quasi al limite dell’aria: siluro che finisce sopra la traversa.

53′ – Ancora Kucka che questa volta sfonda su Manolas. Di nuovo, un intervento gratuito che meriterebbe un cartellino ma non c’è verso: Mariani lo grazia.

48′ – Kucka investe letteralmente Ospina sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’arbitro tiene in tasca il cartellino con il portiere che resta a terra.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Partita bloccata, brutta, con tanti falli e tantissimi errori.

45′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO.

40′ – Tiro alto di Fabian Ruiz dopo un uno due Mertens-Insigne.

38′ – Colpo di testa di Mertens su cross di Fabian Ruiz. La palla si impenna e Sepe travolge l’attaccante azzurro che prende un colpo alla schiena.

36′ – Ammonito Darmian, anche qui intervento in ritardo nei confronti di Zielinski.

35′ – Ammonito Demme, entrata in ritardo su Kucka, steso da una scivolata.

31′ – Il Napoli protesta per un tocco di mano in area Parma. Braccio attaccato al corpo di Bruno Alves, non è rigore.

28′ – Ottima uscita alta di Ospina. Carica di Cornelius sul colombiano.

26′ – Taglio di Lozano alle spalle di Iacoponi. Troppo lungo il lancio di Mertens.

24′ – Brutto errore di Fabian Ruiz che davanti all’area di rigore sbagli un passaggio elementare. Inglese si ritrova un regalo tra i piedi e prova un tiro in porta, deviazione di Manolas che addomestica il pallone per Ospina.

18′ – Ancora il Napoli che riparte bene, combinazione tra Mertens e Zielinski ma nessuno dei due ha optato per un tiro in porta. Palla persa.

15′ – Il Napoli non riesce a sfondare la linea difensiva di un Parma asserragliato a difesa della propria tre quarti.

10′ – Prima azione potenzialmente pericolosa del Napoli: la rete di passaggi trova un inserimento dalla destra. La palla in mezzo all’area, bassa, vede il velo di Mertens ma non trova Lozano sul secondo palo.

3′ – Contatto in area di rigore tra Pezzella e Lozano. Mariani, che aveva già graziato il giocatore del Parma su un fallo precedente (sempre su Lozano), valuta il contatto regolare.

12.32 – FISCHIO D’INIZIO!!! Primo possesso del Parma.

12.28 – Le squadre scendono in campo. Per la prima volta gli applausi del pubblico danno il benvenuto ai 22, schierati per l’inno della Serie A.

QUESTA la scheda con i precedenti del Napoli con l’arbitro di oggi, Maurizio Mariani.

Gli azzurri in campo per il riscaldamento:

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI di PARMA e NAPOLI.

Benvenuti amici di 100×100 Napoli, l’attesa è finalmente finita, la Serie A riparte e per gli azzurri comincia da Parma. La squadra di Gattuso incontra quella di Liverani, fresca del cambio di proprietà. Partita storica, perché per la prima volta da quando è iniziata la pandemia Coronavirus, torna il pubblico allo stadio.

