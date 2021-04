RILEGGI IL LIVE – Sampdoria-Napoli 0-2 (35′ Fabian, 87′ Osimhen)

Gentili lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il live testuale del match tra Sampdoria e Napoli. Prossimo appuntamento il 18 aprile, alle 20:45, per il posticipo tra gli azzurri e l’Inter. Buon proseguimento e buona domenica.

Senza ulteriori emozioni, si conclude il match. Napoli che si impone, con il risultato di 2-0 e coglie un importante successo in ottica Champions.

90′ Saranno sei i minuti di recupero.

90′ Gattuso inserisce Elmas e Bakayoko, che prendono, rispettivamente, il posto di Insigne e Fabian.

89′ Guizzo di Keita che serve Gabbiadini al limite dell’area: l’attaccante si gira e lascia partire il sinistro, ma la sua conclusione è troppo centrale e viene facilmente bloccata da Ospina.

Suggerimento in profondità di Mertens per il nigeriano che sprinta e brucia in velocità Yoshida e con il destro batte Audero: 2-0 per il Napoli.

87′ Raddoppio del Napoli! Osimhen!

86′ Due cambi per la Sampdoria: fuori Jankto e Damsgaard, dentro Verre e Lewis.

78′ Cartellino giallo per Lozano, che ha commesso fallo su Audero: è un’ammonizione pesante, visto che il messicano era diffidato e salterà la prossima sfida, che vedrà il Napoli ospitare l’Inter, allo stadio Maradona.

Gol annullato! Thorsby, nel cercare di impattare il pallone di testa, ha commesso fallo su Koulibaly e Valeri, dopo aver rivisto l’azione al VAR, ha scelto di non convalidare la marcatura.

75′ Pareggio della Sampdoria! Ha segnato Thorsby.Colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Candreva e Ospina battuto.

73′ Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Zielinski, dentro Lozano e Mertens.

67′ Primo cambio della gara: Ranieri gioca la carta Keita Baldè, che prende il posto di Quagliarella.

64′ Grande risposta di Ospina, su un sinistro velenosissimo di Gabbiadini!

61′ Ripartenza della Sampdoria, apertura verso Quagliarella che batte a rete da posizione defilata: blocca, in due tempi, Ospina.

57′ Scontro di gioco tra Ospina e Gabbiadini, con entrambi i calciatori che restano a terra: nulla di grave, per fortuna.

56′ Ancora Audero a salvare la Samp! Il portiere blucerchiato si oppone ad una conclusione da fuori di Fabian, sulla respinta arriva Insigne, che prova a ribattere in porta ma trova il gran riflesso dell’estremo difensore avversario!

51′ Sul ribaltamento di fronte, Napoli vicinissimo al raddoppio! Fabian trova Zielinski che, in area di rigore, sterza e calcia in porta: Audero non si fa sorprendere e si salva in corner!

50′ Cross dalla sinistra di Jankto, a cercare Gabbiadini: l’ex azzurro impatta il pallone ma trova l’opposizione di Koulibaly, che spedisce il pallone in angolo.

46′ Cartellino giallo anche per Koulibaly e Napoli che, dunque, ha entrambi i centrali ammoniti.

Comincia il secondo tempo!

45′ Senza recupero, Valeri fischia la fine della prima frazione di gioco.

42′ Politano sfiora il 2-0! Cross dalla destra di Di Lorenzo, su apertura di Insigne, e conclusione di prima intenzione dell’ex Sassuolo, che però colpisce maldestramente il pallone, spedendolo fuori.

Fabian scarica su Osimhen, che di tacco serve Zielinski che restituisce il pallone allo spagnolo: l’ex Betis aggancia e lascia partire il sinistro dal limite, battendo imparabilmente Audero.

35′ Napoli in vantaggio! Ha segnato Fabian Ruiz!

26′ Resta a terra Manolas, dopo un incrocio di gambe con il “collega” blucerchiato Colley.

25′ Insigne! Classica azione del capitano azzurro, che converge verso il centro dalla sinistra e lascia partire il destro, trovando una leggera deviazione, ma Audero non si fa sorprendere e devia in calcio d’angolo.

23′ Errore di Manolas in fase di disimpegno, la palla arriva a Thorsby che serve subito Gabbiadini: l’ex azzurro arriva alla conclusione ma viene steso proprio dal difensore greco, che rimedia il primo giallo del match.

22′ Imbucata di Insigne per Zielinski che arriva sul fondo e mette al centro, ma Yoshida allontana.

8′ Gran chiusura di Koulibaly, che anticipa Quagliarella, posizionato in buona posizione su un cross di Damsgaard, e allontana la minaccia.

8′ Tentativo di Insigne, che entra in area e fa partire il tiro, ma la sua conclusione viene ribattuta in maniera, ovviamente, involontaria da Osimhen.

5′ Prima occasione della gara e Napoli ad un passo dal vantaggio! Politano scappa sulla corsia di destra e crossa al centro per l’accorrente Zielinski: il polacco, da buona posizione, però non riesce a trovare la porta.

Inizia il match!

14.56 Le squadre scendono nuovamente in campo, si avvicina l’inizio del match

14.45 Termina il riscaldamento, le squadre fanno ritorno negli spogliatoi.

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Damsgaard, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match tra Sampdoria e Napoli, valevole per il 30° turno del campionato di Serie A.

