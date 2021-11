RILEGGI IL LIVE – Spartak Mosca-Napoli 2-1 (3′, 28′ Sobolev, 63′ Elmas)

Gentili lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il live testuale della gara tra Spartak Mosca e Napoli. Appuntamento domenica, alle 20:45, per la gara casalinga con la Lazio. Buon proseguimento!

90’+ Si conclude così: il Napoli non riesce nella rimonta ed esce sconfitto dallo Spartak Stadium, venendo raggiunto in classifica proprio dai russi.

90’+ Rui Vitoria sostituisce Promes: in campo Larsson. L’olandese è stato anche ammonito per aver ritardato il cambio.

90′ Cinque minuti di recupero.

90′ Selikhov ancora decisivo! Gran risposta del portiere russo sul colpo di testa di Elmas, servito da un bel cross dalla sinistra di Lozano.

87′ Sobolev stende Mario Rui e viene giustamente ammonito: gara che si sta innervosendo.

84′ Cartellino giallo per Luciano Spalletti, che ha protestato per le perdite di tempo dei russi.

83′ Cambio anche per lo Spartak: fuori Moses, dentro Rasskazov.

78′ Primo cambio anche per gli azzurri: Lobotka lascia il posto a Rrahmani.

78′ Ammonito anche Koulibaly.

75′ Grande azione di Petagna sulla destra, ingresso in area del centravanti e scarico al limite su Mertens, che prova la battuta a rete trovando una respinta: calcio d’angolo!

72′ Il primo cambio della gara è per lo Spartak: finisce la partita di Ignatov, entra Lomovitski

69′ Umyarov! Che brivido per il Napoli: splendido sinistro a giro con il pallone che sfiora il palo alla destra di Meret!

63′ Elmas! Accorcia le distanze il Napoli! Gran contropiede di Mario Rui, che apre sulla destra per Petagna: l’ex Atalanta crossa sul secondo palo, dove il macedone, indisturbato, colpisce di testa e batte Selikhov!

62′ Mertens! Splendida azione del Napoli con Di Lorenzo nelle vesti di rifinitore, il belga calcia a botta sicura col destro ma si salva ancora Selikhov, alla terza parata decisiva del match!

59′ Koulibaly! Colpo di testa del senegalese su azione da calcio d’angolo, pallone centrale che viene facilmente bloccato da Selikhov.

51′ Gol annullato a Di Lorenzo! Il terzino azzurro aveva trovato la zampata vincente su una sponda di testa di Petagna, ma era in posizione irregolare al momento del tocco dell’ex Atalanta.

Tutto pronto per la ripresa!

45’+ Si conclude la prima frazione di gioco: lo Spartak in vantaggio di due reti al termine dei primi 45′.

45′ Quattro minuti di recupero.

43′ Napoli che prova, senza successo, a trovare un varco nella difesa molto compatta dello Spartak, al momento in assoluto controllo della partita.

37′ Gioco fermo per qualche problema fisico per Sobolev: tuttavia, nulla di grave per il centravanti dello Spartak, pronto a riprendere il match.

28′ Raddoppio dello Spartak, ancora con Sobolev! Cross dalla destra di Moses, sul pallone stacca il centravanti dei russi, lasciato troppo solo a centro area.

25′ Ancora Selikhov salva lo Spartak! Altra gran parata del portiere russo, che respinge a mano aperto una conclusone mancina di Zielinski dall’altezza del dischetto!

22′ Dzhikiya! Il capitano dei russi svetta più in alto di tutti da corner, pallone che termina sul fondo!

16′ Napoli a un passo dal pari! Doppio intervento miracoloso del portiere Selikhov su Elmas, che aveva prima girato al volo e poi provato a ribattere dopo il primo intervento dell’estremo difensore.

14′ Primo giallo del match per Litvinov, autore di una trattenuta su Lobotka.

9′ Spartak vicino al raddoppio! Ancora Sobolev, che stavolta vince il duello aereo con Koulibaly, ma di testa manda alto sopra la porta di Meret!

7′ Carambola in area di rigore dei russi, con il pallone che arriva a Petagna: l’attaccante calcia da posizione ravvicinata ma viene murato, reclamando un tocco di braccio.

3′ Dal dischetto Sobolev non sbaglia: Spartak in vantaggio!

1′ Calcio di rigore per lo Spartak: contatto tra Lobotka e Promes, e l’arbitro assegna il penalty ai padroni di casa.

Si parte! Inizia il match!

16.27 Le squadre tornano in campo, pronte per il match, sotto l’abbondante nevicata che si è abbattuta su Mosca.

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale della gara, valevole per il girone C di Europa League, tra Spartak Mosca e Napoli.

Comments

comments