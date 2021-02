RILEGGI LIVE – Atalanta-Napoli (3-1 9′ Zapata, 15′, 77′ Pessina, 53′ Lozano): azzurri fuori dalla Coppa Italia

Gentili lettori di 100×100 Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Il Napoli paga soprattutto il primo tempo giocato molto sotto tono e dove sono arrivati i primi due gol degli avversari. Gattuso e la squadra dovranno ripartire dal secondo tempo, giocato tutto in un altro modo.

Finisce la semifinale di ritorno tra Atalanta e Napoli. Ad andare in finale è la squadra bergamasca.

91′ – Giallo per Insigne.

89′ – Cambio nell’Atalanta. Dentro Pasalic al posto di Pessina.

3 minuti di recupero.

89′ – Lozano prova l’azione personale ma il pallone risulta facile da bloccare da Gollini.

84′ – Ci prova Mario Rui, ma Gollini la respinge in calcio d’angolo. Politano poi ci prova ma è fuori.

79′ – Entra Petagna al posto di Osimhen.

77′ – Azione centrale dell’Atalanta con Pessina che si inserisce e trova il gol del 3 a 1.

74′ – OCCASIONISSIMA NAPOLI! Osimhen, trovato da Demme su cross rasoterra, trova Gollini pronto. Poi nella successiva azione Di Lorenzo fa fallo e c’è il giallo per lui.

71′ – Cambio nell’Atalanta. Dentro Caldara, fuori Palomino.

68′ -Pessina vicino al gol con un gran tiro da fuori area ma Ospina respinge in calcio d’angolo. Djimsiti di testa ci prova ma finisce fuori.

67′- Altra occasione per Ilicic ma Ospina respinge in calcio d’angolo. Zapata sfiora il gol di testa.

66′ – Atalanta ancora che sfiora il gol del 3 a 1, questa volta con Ilicic.

63′ – Doppio cambio per il Napoli. Fuori Bakayoko e Zielinski, dentro Demme e Lobotka.

61′ – L’Atalanta pericolosa con Zapata ma il tiro finisce fuori dopo una deviazione.

57′ – Giallo per Zielinski.

53′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! EL CHUCKY LOZANO trova il gol che accorcia le distanze battendo Gollini! Ancora tutto aperto al Gewiss Stadium.

49′ – Occasione Napoli con Lozano che scatta in profondità e Bakayoko che lo prova a cercare con un filtrante, ma Gollini riesce a bloccare la palla.

Secondo cambio per Gattuso. Dentro Politano per Elmas.

Comincia il secondo tempo! Il primo pallone è degli azzurri.

I due gol nei primi 15 minuti hanno stordito il Napoli che non è riuscito a trovare la forza per reagire. Mancano ancora 45 minuti per riprendere la partita.

Terminato il primo tempo con il risultato di 2 a 0 per l’Atalanta.

Un minuto di recupero

41′ – Problemi per Hysaj che lascia il posto a Mario Rui.

37′ – Altro pericolo per gli azzurri, con Muriel che prova a incrociare ma la palla finisce fuori.

Il Napoli ha accusato il doppio colpo dell’Atalanta e negli ultimi minuti c’è poco movimento senza palla dei giocatori. Questo crea difficoltà nello sviluppo del gioco.

24′ – Insigne ci prova ancora una volta da fuori area, ma ancora una volta il tiro finisce fuori a lato per via di una deviazione. Calcio d’angolo, ma il Napoli non riesce a sfruttarlo bene.

22′ – Gioco interrotto per via di un fallo su Osimhen ma si rialza subito.

15′ – L’Atalanta va sul 2 a 0 grazie al gol di Pessina.

9′ – Zapata lasciato da solo trova un angolo perfetto e sigla il gol dell’1 a 0 per l’Atalanta. Altro errore difensivo che costa caro.

7′ – Insigne di nuovo vicino al gol! Sugli sviluppi della punizione, il pallone arriva al capitano che transitava fuori area. Stop e tiro al volo ma la palla finisce di poco fuori.

6′ – Giallo per Palomino per fallo su Lozano.

5′ – Doppio tiro dell’Atalanta, entrambi ribattuti ma potevano diventare insidiosi.

2 – Occasione per il Napoli. Lozano trova Insigne con un passaggio al limite dell’area di rigore, ma il tiro del capitano finisce fuori.

Partiti! Il primo pallone è toccato dalla Dea

20:40 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono pronte a scendere in campo.

A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre:

ATALANTA (3-4-1-2) : Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All. : Gasperini.

: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. : Gasperini. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.

La partita di andata è finita 0 a 0 e questa sfida, in pratica, deciderà quale delle due squadre andrà in finale di Coppa Italia. Gattuso ritrova Osimhen dal primo minuto e, a causa delle assenze in difesa, la coppia centrale sarà composta da Rrahmani e Maksimovic. Gasperini tiene Ilicic in panchina, al suo posto Pessina.

