Rileggi live, AZ Alkmaar – Napoli (1-1 Mertens 6’; Martins Indi 54’)

Live – Segui con noi la diretta testuale di AZ Alkmaar – Napoli: quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League.

86’ Palla strepitosa di Insigne per Petagna che non trova la porta per pochissimo.

76’ Gol clamoroso sbagliato da Petagna su un ottimo cross di Mario Rui.

66’ Dentro Demme e Mario Rui fuori Mertens e Ghoulam.

61’ Dentro Petagna e Lozano per Politano e Zielinski.

60’ MIRACOLO DI OSPINA CHE PARA IL CALCIO DI RIGORE!!!

59’ Calcio di rigore per l’AZ, fallo di Bakayoko.

57’ Dentro Elmas fuori Fabian nel Napoli.

54’ Pareggio dell’AZ. Martins Indi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

52’ AZ ad un passo dal pari. Grande azione poi conclusa con un destro alto.

Inizia la ripresa.

Termina il primo tempo.

45’ Anche il Napoli vicino al gol su calcio d’angolo. L’estremo difensore para su Mertens.

44’ Colpo di testa di un giocatore dell’AZ su calcio d’angolo. Palla alta.

20’ Ottima parata di Ospina dopo una bella azione dell’AZ. Il colombiano chiude la porta.

15’ Ancora occasione per Mertens che calcia alto dopo essere stato servito meravigliosamente da Zielinski.

6’ GOOOOOOOOOL! GRANDE AZIONE DEL NAPOLI FINALIZZATA DA DRIES MERTENS, 0-1!!!

1’ 10 secondi e subito occasione per l’AZ. Tiro ad incrociare neutralizzato da Ospina.

INIZIA LA GARA!!

Di seguito le formazioni ufficiali di AZ Alkmaar-Napoli.

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Sugawara, Chatzidiakos, Bruno Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Aboukhal.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Mertens, Politano.

