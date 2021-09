RILEGGI LIVE – Il Benevento vince 5 a 1 contro un Napoli privato di tanti nazionali

Gentili lettori di 100x100Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell’amichevole tra Napoli e Benevento al Maradona.

Termina senza minuti di recupero l’amichevole tra Napoli e Benevento, vinta da quest’ultima per 5 a 1.

89′ – Ancora un gol per il Benevento. Appena entrato, Umile segna il gol del 5 a 1 giallorosso.

Fuori Roberto Insigne per Umile.

85′ – Rigore per il Benevento per fallo di Malcuit. Insigne segna il gol del 4 a 1

Fuori Petagna per Ambrosino.

79′ – Giallo per Tello.

77′ – Petagna dà una palla interessante a D’Agostino che stringe troppo il tiro e non va a buon fine.

Altri cambi nel Napoli: dentro Costa, Marranzino, Mercurio e Idasiak out Fabiàn, Lozano, Ounas e Marfella.

73′ – Altro spunto solitario di Ounas che però non riesce a trovare la porta.

Altro cambio per il Benevento: dentro Brignola per Elia.

70′ – Bella azione del Napoli con Petagna che non riesce a concretizzare sul finale. Paleari respinge il tiro dell’attaccante azzurro, sventando il pericolo.

Dentro D’Agostino per Politano nel Napoli

66′ – Foulon riporta il Benevento sul doppio vantaggio segnando il gol del 3 a 1.

Cambi per il Benevento: Moncini e Vogliacco lasciano il posto a Sau e Tello.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Politano non sbaglia e segna il gol che accorcia delle distanze su rigore!!

62′ – Rigore per il Napoli per fallo su Ounas. Lo batte Politano!

Il Benevento cambia Acampora con Vokic.

58′ – Paleari blocca un bel tiro di Fabiàn.

56′ – La punizione di Politano finisce sulla barriera.

54′ – Percussione centrale di Vergara che viene steso da Basit. Giallo per il giocatore del Benevento.

Iniziato il secondo tempo dell’amichevole!

Ci sono dei cambi tra il primo e secondo tempo per il Napoli: Vergara e Costanzo dentro, fuori Manolas e Mario Rui

Finisce il primo tempo con il Benevento in vantaggio per 2 a 0.

45′ – Ounas prova ancora un’azione solitaria ma sbaglia la giocata.

44′ – Ammonito l’autore del secondo gol, Improta, per una trattenuta ai danni di Politano.

42′ – Napoli in confusione in questi primi 45 minuti di gioco. Fallo di Manolas, punizione per il Benevento che si conclude non in maniera pericolosa.

39′ – Il Napoli prova a reagire dopo i due gol presi: Politano calcia e Paleari para.

34′ – 2 a 0 del Benevento. Improta riesce a liberarsi in area di rigore e segna con un tiro che finisce quasi sotto la traversa. Doppio vantaggio giallorosso dopo poco più di mezz’ora.

30′ – Dopo trenta minuti dall’inizio della partita, diversi errori di misura e di imprecisione del Napoli.

27′ – Ounas ci prova dall’interno dell’area: sinistro debole, nessun problema per Paleari.

23′ – Gol del Benevento. Calò tira una bella punizione dove Marfella si fa cogliere impreparato e la palla finisce in rete. 1 a 0 per i giallorossi.

20′ – Palo del Benevento con Moncini! Solo il palo riesce a salvare il Napoli dal tiro dell’attaccante giallorosso. Sempre 0 a 0.

19′ – Ounas prova a sfruttare tutto lo spazio che ha a disposizione in contropiede ma proprio sul finale si allunga troppo la palla e Paleari sventa il pericolo senza problemi.

16′ – Lozano trova un buon spunto sulla sinistra e tira, ma la deviazione fa finire la palla fuori. Sul successivo angolo, dopo aver tenuto palla il messicano ci riprova da fuori ma il portiere giallorosso para senza problemi.

8′ – Ounas va in progressione solitaria ed arriva fino al limite dell’area di rigore ma il tiro finisce fuori a lato.

3′ – Marfella rischia dopo aver controllato il pallone ed ottiene fallo sul pressing dei giallorossi. Poco dopo pericolo per il Napoli, con Juan Jesus che rischia l’autogol; sul calcio d’angolo successivo nessun problema.

Partiti! Inizia l’amichevole tra Napoli e Benevento, derby tutto campano!

20:50 – a breve avrà inizio l’amichevole tra le due squadre campane.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre. Mario Rui questa sera scelto come capitano da mister Spalletti.

Napoli (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz, Mario Rui; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. A disp.: Boffelli, Idasiak, Costa, Barba, Ambrosino, Costanzo, D’Agostino, Marranzino, Mercurio, Vergara. All.: Spalletti

L’amichevole tra le due squadre campane entra nella settimana del big match tra gli azzurri e la Juventus in programma sabato alle ore 18. Tanti primavera per Spalletti tra i convocati date le assenze a causa degli impegni con le nazionali.

