Rileggi live – Champions League: il sorteggio per il tabellone della final eight

Live – Champions League: segui con noi la diretta testuale dei sorteggi per gli accoppiamenti della final eight di Lisbona.

Il Napoli potrebbe, eventualmente, incontrare la Juventus in semifinale visti gli accoppiamenti sorteggiati. La vincente del quarto di finale tra Napoli e Barcellona affronterà la vincente del quarto tra Juventus/Lyone e City/Real. Fortunata ancora l’Atalanta che sfida un PSG fermo da mesi e, in caso di passaggio, troverà una tra Atletico e Lipsia. Tabellone decisamente squilibrato.

ATALANTA vs PSG

NAPOLI/BARCELLONA vs CHELSEA/BAYERN MONACO

LIPSIA vs ATLETICO MADRID

REAL MADRID/MANCHESTER CITY vs LYONE JUVENTUS

INIZIA IL SORTEGGIO

LE SQUADRE PRESENTI

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Chelsea / Bayern Monaco

Napoli / Barcellona

/ Barcellona Real Madrid / Manchester City

Lione / Juventus

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Nel sorteggio ci saranno quattro bigliettini con il nome di una singola squadra (le già qualificate Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia) e quattro bigliettini con una doppia opzione in attesa dell’esito dei ritorni degli ottavi. Non solo, dopo aver sorteggiato i quarti si procederà con altri due sorteggi che stileranno il tabellone completo: quello delle semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Importante: non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione.

