Rileggi Live-Champions League: raddoppia Hojlund per il Napoli che vince al Maradona (2-1, 36′ e 79′ Hojlund; 62′ Suarez p.)

Napoli-Sporting Lisbona: fischio di inizio allo stadio Maradona alle ore 21
90′ + 4′ minuti concitati, Milinkovic Savic salva da tiro ravvicinato…il Napoli vince la sua prima partita in Champions!
89′ entra Lucca per Hojlund
79′ GOOOOOOOOOLLLLLL COLPO DI TESTA VINCENTE DI HOJLUND CHE SFRUTTA UN CROSS DALLA SINISTRA sempre di DE BRUYNE E RUBA IL TEMPO AL PORTIERE AVVERSARIO 2-1
70′ Fuori Politano e fuori McTominay, dentro Neres e dentro Lang.
66′ Doppio cambio nello Sporting, fuori Ioannidis e dentro Santos. Fuori Quaresma e dentro Debast
62′ Luis Suarez non sbaglia dagli 11 metri 1-1
61′ Rigore per lo Sporting Lisbona. Politano entra in ritardo.
58′ Napoli intelligente. Dal limite gran destro di De Bruyne deviato in corner.
22:02 inizia la ripresa. Nello Sporting fuori Trinçao, dentro Goncalves.
45’+1′ finisce il primo tempo. Napoli in vantaggio meritatamente 1-0
41′ Rinvio lungo di M.Savic che lancia in contropiede Politano, l’esterno rientra e calcia ma Rui Silva fa un miracolo e respinge in corner
36′ GOOOOOOLLLLLLLLL DEL NAPOLI AZIONE PENETRANTE AZZURRA, PALLA PERFETTA DI DE BRUYNE PER HOJLUND CHE TRAFIGGE RUI SILVA
31‘ nuova azione azzurra in avanti e nuovo tiro di Anguissa deviato in angolo. Sul corner testa dello stesso centrocampista del Camerun palla fuori
25′ Discesa Sporting con tiro in porta agevolmente bloccato da Milinkovic-Savic
21′ azione ben orchestrata del Napoli, ma il tiro di Anguissa è fuori misura
18‘ Il Napoli tiene nelle proprie mani la gara anche se ha impensierito poco la retroguardia avversaria e Rui Silva
21:01 Partiti!!! Lo striscione in Curva B: “Fermate il baratro in cui state conducendo l’umanità, basta guerre…basta atrocità”. Il capitano in assenza di Di Lorenzo è Politano.
Le formazioni:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.