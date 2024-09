Rileggi Live-Coppa Italia: Napoli-Palermo. Manita azzurra! (5-0, 8′ e 12′ Ngonge; 42′ Juan Jesus, 70′ Neres, 76′ McTominay)

Per i sedicesimi di Coppa Italia il Napoli di Conte sfida allo Stadio Maradona il Palermo. Azzurri agli ottavi

90′ Per l’arbitro può bastare! Finisce 5-0 per il Napoli ! Test utile per Conte che ha avuto modo di sperimentare nuove soluzioni. Squadra azzurra inedita eppure molto affiatata. In campo c’è stata tanta qualità.

87′ Roberto Insigne ci prova per il Palermo: troppo centrale, para Caprile

86′ Ammonito Rafa Marín

83′ Traversa piena per il centrocampista scozzese, servito da Zerbin: che numero

76′ – GOOOOOOOOOOOOL DI SCOTT MCTOMINAY! Mazzocchi serve Lukaku che scende sulla destra: passaggio chirurgico al centro per l’arrivo di McTominay….5 a 0 per il Napoli!

75′ Triplo cambio nel Napoli: dentro McTominay, Lukaku e Kvaratskhelia, escono Raspadori, Neres e Simeone

72′ Cambio nel Palermo: fuori Saric, dentro Segre.

70′ GOOOOOOOLLLLLLLL del Napoli! NERES approfitta di un errore della difesa ospite per siglare il primo gol con la maglia del Napoli! Tripudio per lui

62′ Due cambi nel Palermo: esce Ranocchia ed entra Gomes, esce Le Douaron ed entra R.Insigne

57′ Espulso Vasic per il Palermo per entrata fallosa (gamba alta altezza testa) su Gilmour. Palermo in 10

55′ doppia sostituzione nel Napoli: escono Lobotka e Ngonge entrano Anguissa e Zerbin. Si scaldano intanto: Kvara, Zerbin e McTominay

22:10 Inizia il secondo tempo. Nessuna sostituzione tra le fila di ambo le squadre

22:07 Non inizia il secondo tempo per lancio di fumogeni e di bombe carta da parte dei tifosi del Palermo. Inconcepibile!

Lo speaker Bellini invita a smettere ricordando che questo potrebbe comportare anche l’interruzione della gara e la squalifica del campo.

21:46 finisce il primo tempo! Il 3-0 dice tutto.

42′ GOLLLLLLLLL su calcio d’angolo Juan Jesus la mette dentro di testa. Il cross di David Neres è stato efficace, come suo solito! E’ il quarto assist stagionale per lui!

29′ Occasione Palermo: Brunori spalle alla porta si gira e di destro colpisce il palo. Sulla ribattuta Le Douaron manda alto a pochi passi dalla porta

27′ Neres bravissimo in una giocata fenomenale, bloccato solo dal fuorigioco!

12′ GOOOOLLLLLLLLLLLLL Ngonge implacabile raddoppia!!!! Riceve da sinistra, si fa spazio e con un tiro violento a incrociare (sulla falsariga del precedente ma ora davvero imprendibile) infila Sirigu per la seconda volta!

8′ GOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL Raspadori serve Ngonge dal limite, mancino violento ma centrale del belga che però Sirigu si lascia scappare. 1-0

4′ Occasione Napoli: Raspadori la mette in mezzo, Simeone da due passi non riesce mettere in porta.

21:01 Partiti!

Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del crollo di Saviano. Sullo schermo la scritta “Vicini alle vittime di Saviano”.

Le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All.: Antonio Conte.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. All.: Alessio Dionisi

Giovanni Manna ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset prima della sfida al Maradona con il Palermo: “Turnover? La Coppa Italia è una competizione europea, va onorata, vogliamo arrivare fino in fondo. E’ una tappa di questo percorso. Il mister ha fatto le sue scelte, c’è fiducia in tutti gli elementi del gruppo. Ci aspettiamo conferme rispetto a quello che vediamo in settimana. Il gruppo ha valore, lavorano tutti bene.

