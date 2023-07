RILEGGI LIVE – De Laurentiis: “La maglia azzurra la nostra prima pelle! Ho preso un grande allenatore, saprà continuare il lavoro di Spalletti”

LIVE – Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di seguito tutte le dichiarazioni e le news in contemporanea.

Fine conferenza stampa.

De Laurentiis: “Ogni volta che parlo con Garcia mi dico, Aurelio hai preso l’uomo giusto”.

V. De Laurentiis: “Avremo la maglia home, la away, la terza, la quarta e la quinta in lavorazione…”

De Laurentiis: “Mercato giapponese? In cima ai miei pensieri. Ma bisogna trovarne uno che risponda ai compiti che gli si vogliono dare. L’errore che non dovremo fare è cercare un’esatta replica di chi va via. Ognuno ha caratteristiche differenti.”

De Laurentiis: “Juventinità di Giuntoli? L’avessi saputo prima me ne sarei liberato prima”.

De Laurentiis: “Pronti per la Champions? Non possiamo fare promesse. Ho ampia fiducia nell’allenatore che ha molta esperienza al di fuori dell’Italia. Siamo in ricostruzione al momento. Quando una persona è appagata il fuoco si spegne. E allora dov’è il mio compito? Sarò molto vicino alla squadra per riaccendere il fuoco della competitività per non farli sentire sazi e arrivati. Alle 18:00 incontrerò Garcia e gli scouters per programmare una serie di interventi. Alcuni giocatori sono alla fine della loro avventura perché con un solo anno di contratto”

De Laurentiis: “Osimhen con questa maglietta? Assolutamente si. Se poi dovesse arrivare un’offerta più che indecente ce ne faremo una ragione.”

De Laurentiis: “Il tricolore rappresenta un segno di libertà, la libertà di aver detto ci siamo anche noi. Poi ha acceso ancora di più i riflettori sulla nostra internazionalità. Non ci dobbiamo mai dimenticare che il Napoli non esisteva più. L’aver attraversato certi territori ricevendo gli sputi sulla testa e barricandosi negli spogliatoi mi fece capire che poco era cambiato dall’Italia dei comuni del passato. Se la smettessimo con l’invidia e apprezzassimo la ricchezza che c’è in Italia ci accorgeremmo che vivere qui è un privilegio.”

Comincia la conferenza stampa.

De Laurentiis: “Lancio un messaggio ai tifosi. Se ci starete vicini anche nei momenti apparentemente bui riusciremo a stare uniti per un’unica missione.”

Manfredi: “Grazie Aurelio da parte mia e di tutta la città. Hai portato lo Scudetto in una maniera nuova, grazie ad una società organizzata.

Parla De Luca: “La scelta dello Sport come rilancio della città ma anche di promozione di un’attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le Universiadi. Fu quello il primo aumento di investimento sullo sport. Siamo passati dal modello Gomorra a giovani generazioni che hanno davanti un movimento positivo.

Di nuovo ADL: “Abbiamo scelto di legarci ad MSC che fa parte di noi dal 2011 ma oggi diventa il nostro nuovo Main Sponsor. Sulla manica da quest’anno ci sarà Ebay.”

Ora prende la parola Valentina De Laurentiis che illustra i dettagli delle due maglie.

Prende la parola De Laurentiis:

“Ringrazio MSC, nuovo Main Sponsor. Ho sempre mirato a voler portare il marchio Napoli nel mondo per una città che non ha eguali. Dedico anche questo nuovo messaggio al presidente De Luca, qui presente, così come al Sindaco di Napoli Manfredi. Credo che da una loro collaborazione possa nascere qualcosa di buono per noi. De Luca è punto di riferimento per la regione, il Sindaco è un gentiluomo. Mi auguro che queste maglie siano un simbolo di un rinascimento. Non siamo qui solo per presentare la maglia ma per presentare il nuovo manifesto. A New Era From Napoli to the World. Noi viviamo la nostra maglia in modo viscerale. Dopo 33 anni lo Scudetto è tornato a Napoli e ancora oggi se ne parla. Penso di aver preso un grande allenatore e credo che possa continuare il lavoro straordinario iniziato da Spalletti. Sembrava che dopo Maradona non si potesse vincere e invece grazie ad un modello sportivo basato su una sostenibilità finanziaria di primo livello ci siamo riusciti. Apriremo il nostro primo store del centro di Napoli, in via Calabritto. Un altro passo per sviluppare il nostro modello unico di autoproduzione.”

Svelate ufficialmente le prime due maglie della stagione 2023/24.

Iniziata la presentazione, prende la parola il capo della comunicazione azzurra Nicola Lombardo che chiama:

Il Managing director MSC, Leonardo Massa.

Alice Acciarri, general manager di Ebay.

Valentina De Laurentiis, SSC Napoli.

Aurelio De Laurentiis, presidente SSC Napoli.

Presenti anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

