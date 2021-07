Rileggi Live – Dimaro Day 9: la seduta d’allenamento mattutina del Napoli

Seduta d’allenamento mattutina per il Napoli nel nono giorno di ritiro a Dimaro Folgarida.



Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale della seduta d’allenamento mattutina del Napoli nel nono giorno di ritiro a Dimaro Folgarida.

11:34 – Dopo una gara di rigori vinta da Politano, termina ufficialmente l’allenamento.

11:26 – Alcuni calciatori tornano negli spogliatoi mentre altri restano in campo a tirare i rigori.

11:19 – Spalletti e lo staff a colloquio con la squadra per spiegare determinati movimenti.

11:16 – Ora calci di punizione da posizione centrale.

11:12 – Si torna a provare i calci di punizione provenienti dalla fasce.

11:09 – Si ricomincia dai calci d’angolo con la squadra gialla a difendere e i verdi ad attaccare.

11:05 – Ora i calci di punizione vengono battuti da posizione centrale.

10:55 – Adesso si prova sui calci di punizione provenienti dalle fasce.

10:40 – Dopo le ripetute i calciatori tornano in campo per esercitarsi sui calci piazzati. Si parte dai calci d’angolo.

10:33 – Mentre Malcuit non è sceso in campo, sul terreno di gioco c’è Manolas che sta svolgendo lavoro personalizzato.

10:28 – Termina la partitella ed i calciatori si spostano sulla pista d’atletica del campo di Carciato a svolgere delle ripetute.

10:13 – Terminati gli esercizi di riscaldamento ora si passa ad una partitella 10vs10, con due portieri per parte, a campo ridotto a due tocchi. Questa volta ci sono cinque piccole porte dove poter segnare.

10:09 – Assenti anche questa mattina Manolas e Malcuit.

10:05 – Adesso i calciatori si spostano dall’altra parte del campo per svolgere esercizi di riscaldamento.

09:50 – Squadra già in campo divisa in gruppi per palleggiare.

Comments

comments