Rileggi Live – Dimaro Day 9: la seduta d’allenamento pomeridiana del Napoli

Seduta d’allenamento pomeridiana per il Napoli nel nono giorno di ritiro a Dimaro Folgarida.



Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale della seduta d’allenamento pomeridiana del Napoli nel nono giorno di ritiro a Dimaro Folgarida.

18:49 – Dopo la gara di tiri dalla distanza vinta da Politano, termina ufficialmente l’allenamento.

18:36 – Termina la partitella e alcuni calciatori rientrano negli spogliatoi mentre altri restano in campo a divertirsi in una gara di tiri da fuori o rifocillarsi.

18:25 – Dopo le esercitazioni tattiche, si passa nuovamente ad una partitella a campo ridotto 11vs11 sempre a due tocchi.

18:17 – Nel frattempo sul terreno di gioco i calciatori si esercitano sugli sviluppi da calcio d’inizio.

18:16 – Presente sul campo anche il Presidente Aurelio De Laurentiis ad assistere all’allenamento. Il Presidente nel fare un giro di campo ne approfitta per firmare i gadget di alcuni tifosi posizionati dall’altra parte del campo in cui non ci sono tribune.

18:15 – Si ferma Tutino che lascia il campo probabilmente per un problema fisico. Il calciatore è a colloquio con il Dottor Canonico.

18:09 – Dopo le rimesse laterali adesso si passa a uscita e pressing relativi ad un’impostazione a tre della difesa.

18:05 – Dopo l’uscita dal basso e il relativo pressing avversario, adesso si passa al possesso palla e al pressing che nascono dalle rimesse laterali.

17:45 – Dopo la partitella adesso si passa ad un’esercitazione tattica volta a superare attraverso un possesso palla molto verticale il pressing uomo contro uomo.

17:30 – Ancora lavoro personalizzato in palestra per Manolas e Malcuit.

17:30 – L’allenamento inizia con una partitella a campo ridotto 11vs11 a due tocchi.

Comments

comments