Rileggi Live-Fiorentina-Napoli: a segno De Bruyne, Hojlund e Beukema. Accorcia la viola al 79′. Vincono gli azzurri (1-3, 5′ De Bruyne; 14′ Hojlund, 51′ Beukema; 79′ Ranieri)

Live-Fiorentina-Napoli al Franchi: spazio a Beukema in difesa per gli azzurri. In avanti Hojlund a guidare l’attacco. Spinazzola preferito a Olivera. Meret indisponibile gioca Milinkovic-Savic

90′ + 4′ entra Gilmour per Lobotka. Vince il Napoli e porta a casa una vittoria dopo aver dominato tutta la gara, tranne i 10 minuti finali di marca viola.

88′ Ammonito Pioli Per proteste

87′ Fuori Comuzzo, dentro Lamptey.

84′ Fazzini pesca Piccoli che da solo davanti a Savic ma il suo piede dice di no

84‘ Il Napoli molla un po’ la Fiorentina crea qualche pericolo

79′ Segna la Fiorentina con Ranieri: da calcio d’angolo il giocatore viola aggancia e mette a segno un rasoterra

72‘ esce anche Ohjlund per Lucca

68‘ Cambi anche per il Napoli. In Neres, Elmas e Olivera. OUT Politano, De Bruyne, Spinazzola

65′ Cambi viola: dentro Fazzini e Nicolussi Caviglia, fuori Fagioli e Sohm

51′ Ggggoooollllll del Napoli. Da calcio d’angolo Anguissa rimette palla a centro area per Beukema che insacca da due passi

21:55 inizia la ripresa. Nella viola: esce Dzeko ed entra Piccoli

21:38 – Termina il primo tempo al Franchi.

21:38 – Termina il primo tempo

45′ – 3′ di recupero

41′ nuova chance per Kean! Il suo dwsrs violento destro che sfiora il palo. Brivido per il Napoli.

30′ Dodo mette un rasoterra perfetto per Kean, ma il Di Lorenzo mette in corner

24′ Contropiede azzurro gestito da De Bruyne che serve alla perfezione Hojlund, che lavora il pallone e serve di nuovo il belga, salva De Gea

19′ Azione Fiorentina. Confusione in area di rigore, batti e ribatti tra Kean e Buongiorno con Mandragora che prova con il destro ma la palla è deviata in corner

14′ – GOOOOL DI HOJLUUUUUUUUUUND!!!!! Palla recuperata da Spinazzola che con l’esterno libera Rasmus Hojlund sul filo del fuorigioco. IL danese con il destro batte De Gea!

5′ GOOOOLLLLL DE BRUYNE FINALIZZA IL RIGORE…1-0

4′ – VAR IN CORSO! Confermato il rigore

4′ – RIGORE PER IL NAPOLI! Ritmi alti da parte degli azzurri. Azione molto concitata al Anguissa pesca Di Lorenzo solo in area che cerca Hojlund…Pongracic salva sulla linea, il pallone finisce di nuovo ad Anguissa che viene steso da Comuzzo.

Ore 20:49 Partiti!

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli.

Comments

comments