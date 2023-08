RILEGGI LIVE-FROSINONE-NAPOLI: vincono gli azzurri 3-1 con doppietta di Osimhen !!! (7′ Harroui; 24′ Politano; 42′ e 79′ Osimhen)

Il Napoli vince in trasferta! 3-1 sul campo del Frosinone e primi tre punti in campionato

Napoli che ha trovato il suo equilibrio con il passare dei minuti. Il Frosinone ha fatto la sua gara, una buona gara contro i campioni d’Italia, ma il Napoli con i suoi fuoriclasse ha fatto la differenza e portato a casa i primi tre punti di questo campionato!

95′ Fischia l’arbitro!!!! Il Napoli vince per 3-1. Il pubblico loda i suoi giocatori con il coro “i campioni dell’Italia siamo noi”.

90′ sono 5 i minuti di recupero.

87′ Zielinski cade in area spinto da Monterisi, per l’arbitro è tutto regolare. Giallo per proteste a Garcia che si dimena dalla panchina.

83′ Simeone ed Elmas molto carichi e produttivi

81‘ Esce Osimhen, entra Simeone. Il numero 18 appare carico

79′ GOOOLLLLL DI OSIMHEN che mette a segni una doppietta!!! Verticalizza Rrahmani per Di Lorenzo che libera il bomber che solo contro Turati lo infila per il 3-1!

77′ entrano Elmas e Mario Rui al posto di Politano e Olivera

65′ occasione di Politano che dal versante sinistro centra di testa il portiere

58‘ Palla di Zielinski per Osimhen che da posizione defilata tira a giro di piatto. Palla di poco alta.

57′ calcio da fermo dalla distanza di Baez che prende la traversa piena!

46′ nel Napoli esce Cajuste, entra Anguissa.

19:37 inizia il secondo tempo!!!!

Dopo un inizio incerto degli azzurri il Napoli prende coraggio e misure, appare nel corso della gara più disinvolto nelle manovra e grazie a prodezze individuali ribalta il risultato nel primo tempo

49′ recupero di 4 minuti. Finisce la prima frazione di gioco. Napoli in vantaggio per 2-1

42′ GOOOOOOOOLLLLLL di Victor Osimhen!!!! Azione insistita di Giovanni Di Lorenzo. La palla arriva al nigeriano che in area non sbaglia e mette in rete, implacabile. 2-1

35′ ANNULLATO UN GOL A RASPADORI PER FUORIGIOCO PRECEDENTE DI CAJUSTE

30‘ COOLING BREAK. Rifiatano i giocatori

28‘ GIALLO PER CAJUSTE per scivolata su Gelli.

24′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL di POLITANOOOOO un batti e ribatti in area favorisce prima Zielinski e poi Politano che forte e rasoterra dal limite infila Turati per l’1-1

13′ Ammonito Lobotka per fallo su Cuni in ripartenza.

12′ Ammonito Oyono per il Frosinone per fallo su Zielinski.

7′ FROSINONE segna l’1-0: Harroui spiazza Meret dal dischetto che si tuffa alla destra: padroni di casa in vantaggio.

5′ CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Il neo azzurro Cajuste sbaglia l’intervento in area nel liberare e atterra Baez. L’arbitro Marcenaro dopo un momento di tentennamento fischia il penalty.

Ore 18:30 partiti!!!

Prima di iniziare un minuto di raccoglimento in onore del compianto Carlo Mazzone.

Garcia schiera Meret in porta, Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa, Di Lorenzo e Olivera terzini sulle fasce. A centrocampo Lobotka veterano in regia, debutto del neo acquisto Cajuste con Zielinski. In attacco il tridente composto sulla destra Politano, a sinistra altra novità con Raspadori e al centro il capocannoniere della scorsa stagione Victor Osimhen.

Diramate le formazioni ufficiali:

Per il Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori.

Per il Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco.

Comments

comments