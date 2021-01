RILEGGI LIVE – Juventus-Napoli (2-0 63′ Cristiano Ronaldo, 95′ Morata): la Juventus si aggiudica la Supercoppa

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, partita che vede in palio la Supercoppa Italiana.



La Juventus si aggiudica la Supercoppa Italiana.

95′ – 2 a 0 della Juventus su contropiede che porta la firma di Morata. Il gol chiude anche la partita.

93′ – MIRACOLO DI SZCZESNY! Il portiere della Juventus salva ancora il risultato.

5 minuti di recupero

88′ – Giallo per Zielinski.

82′ – Doppia sostituzione per la Juventus. Dentro Morata e Rabiot, fuori Kulusevski e Bentancur. Doppio cambio anche per il Napoli: fuori Mario Rui e Demme, dentro Politano e Llorente.

79′ – NO! Insigne sbaglia il rigore del pareggio.

76′- Intervento di McKennie su Mertens in area di rigore. L’arbitro Valeri va a rivedere al Var. CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI.

73′ – Giallo per Cristiano Ronaldo per fallo su Di Lorenzo.

71′ – Altro cambio nel Napoli: dentro Mertens e fuori Petagna.

66′ – Cambio nel Napoli: fuori Bakayoko, dentro Elmas.

63′ – Gol Juventus. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Cristiano Ronaldo si trova da solo davanti ad Ospina e segna il gol del vantaggio bianconero.

63′ – Nel tentativo di sventare un pericoloso cross, Manolas quasi realizza un clamoroso autogol ma la palla finisce fuori.

56′ – Per ora Ospina sembra poter continuare. Si riprende.

54′ – Brutto scontro tra Ospina e Cristiano Ronaldo. Entrambi a terra ed arbitro che interrompe il gioco.

53′ – Sul tiro ribattuto di Zielinski prova ad avventarsi Lozano, ma nulla di fatto.

46′ – Juventus vicina al gol proprio col nuovo entrato Bernardeschi. Ospina salva sulla linea.

Pirlo effettua il primo cambio: Bernardeschi al posto di Chiesa.

Riprende Juventus-Napoli, con il primo pallone toccato dai bianconeri

Primo tempo abbastanza equilibrato, dove l’unica vera occasione è stata quella di Lozano che ha trovato Szczesny pronto a respingere.

Termina al 45esimo in punto il primo tempo di Juventus-Napoli

Negli ultimi minuti la pressione della Juventus si è fatta più costante ma il Napoli non è mai sembrato in difficoltà.

28′ – OCCASIONISSIMA NAPOLI! Lozano di testa in tuffo su cross di Demme dall’area di rigore. Szczesny respinge il colpo di testa del Chucky, ma il Napoli era vicino al gol!

25′ – Grandissimo recupero di Koulibaly su Cristiano Ronaldo che era sul filo del fuorigioco. Pericolo sventato.

19′ – Batte Insigne ma la palla non è velenosa ed il portiere della Juventus blocca senza problemi. Ancora 0 a 0

18′ – Fallo netto di Kulusevski su Mario Rui. Punizione poco fuori dall’area di rigore.

11′ – Danilo si è trovato faccia a faccia con Ospina che ha fatto una gran parata. Ma tutto è annullato dato il fuorigioco del giocatore della Juventus.

5′ – Manolas va di testa sul calcio d’angolo battuto da Mario Rui. La palla però finisce alta sopra la traversa.

4′ – Calcio d’angolo per il Napoli, dopo la discesa di Di Lorenzo sulla destra.

PARTITI! Inizia la sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus. Il primo pallone toccato è degli azzurri!

20:50 – Le due squadre hanno terminato il riscaldamento e si preparano a scendere in campo per la partita.

A seguire le formazioni ufficiali scelte da Gattuso e Pirlo:

Juventus (4-4-2) : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

Il Napoli arriva alla sfida di questa sera dalla vittoria contro la Fiorentina per 6 a 0 e con un Mertens che stringe i denti per esserci almeno in panchina. Anche Petagna, nonostante la contusione, dovrebbe stringere i denti per scendere in campo.

Questa è la prima sfida tra Juventus e Napoli della stagione 2020/21, dopo che la partita dello Stadium non si è giocata (e poi rinviata). L’ultima volta che si sono affrontate, furono gli azzurri a trionfare ed a vincere la Coppa Italia.

