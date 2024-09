17.30 Il ds azzurro Giovanni Manna ai microfoni di DAZN: “Io e il mister abbiamo iniziato un percorso insieme, è il nostro primo anno e c’è un confronto quotidiano con stima e reciproca fiducia. Il mister è centrale in questo progetto, per ora siamo contenti, abbiamo iniziato un percorso. Per me oggi c’è grande emozione, sono uscito da uomo dalla Juventus e ho grandi ricordi. Sono focalizzato sul presente e il futuro del Napoli, sono molto felice. Ho avuto un anno davanti, ho lavorato con Giuntoli e mi ha raccontato di Napoli. Ci sorrido adesso, sono orgoglioso del percorso che ho fatto e sono orgoglioso di essere a Napoli. Cambio modulo? Quando arrivano giocatori nuovi c’è sempre curiosità, abbiamo una rosa competitiva. Questa è la prima tappa, in salita, del viaggio. Dobbiamo rimanere focalizzati sul lavoro quotidiano. Il mister ha una rosa abbastanza completa, il lavoro in settimana è fondamentale e avrà visto bene McTominay”.

17.15 Il difensore azzurro Alessandro Buongiorno ai microfoni di DAZN: “Quando gioco da braccetto c’è tutta la parte della costruzione, devo aiutare anche nella fase offensiva e lavorare di reparto nella fase difensiva. Per il modulo di oggi variamo durante la partita. E’ una partita speciale, l’abbiamo preparata bene durante la settimana e non vediamo l’ora di scendere in campo. Duello con Vlahovic? Vedremo come andrà alla fine della partita“.