RILEGGI LIVE – Napoli-Atalanta 0-0: finisce a reti bianche l’andata della semifinale di Coppa Italia

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia.

La qualificazione alla finale di Coppa Italia, quindi, si giocherà in quella di ritorno al Gewiss Stadium. Il Napoli ha sofferto un po’ di più l’Atalanta e non viceversa; il pareggio senza reti fa rimanere tutto in bilico.

Finisce 0 a 0 la semifinale di andata tra Napoli e Atalanta.

Sono 6 i minuti di recupero.

86′ – Koulibaly ci prova su calcio d’angolo ma la palla finisce alta sulla traversa.

Altro ed ultimo cambio per il Napoli: dentro Osimhen, out Lozano.

80′ – La partita si è un po’ chiusa in questi ultimi minuti, con gli azzurri che non riescono a creare veri pericoli all’Atalanta.

Altro cambio per l’Atalanta: dentro Lammers, out Zapata.

Doppio cambio nell’Atalanta: fuori Muriel e Pessina, dentro Pasalic e Ilicic.

Fuori il capitano Insigne, dentro Zielinski.

66′ – La punizione di Insigne finisce fuori.

64′ – Gioco fermo. Diego Demme, dopo una forte pallonata, è rimasto a terra ed è stato stoccorso con la barella. Subito sostituito, al suo posto entra Elmas. L’altro cambio per il Napoli è Petagna per Politano.

63′ – Giallo per Romero.

60′ – Ancora pericolosa l’Atalanta con un’azione sulla destra. Calcio d’angolo. Atalanta vicina al gol ma Ospina para il colpo di testa.

49′ – Lozano ci prova da fuori area ma il tiro è debole. Gollini blocca senza problemi.

Gioco ripreso poco dopo l’interruzione.

46′ – Atalanta vicina al gol con Muriel ma Ospina si fa trovare pronto. Sullo scontro i due rimangono a terra ed il gioco è interrotto.

Nessun cambio per entrambe le squadre.

Iniziato il secondo tempo.

Gli azzurri hanno incontrato più di una difficoltà nel primo tempo contro l’Atalanta, che è andata molto vicina al gol per tre volte.

Terminato il primo tempo di Napoli-Atalanta.

Nessun recupero.

43′ – OCCASIONE NAPOLI con Demme trovato al centro dell’area. Rientra sul destro ma la palla finisce a lato. Sul calcio d’angolo, purtroppo, poco da fare.

41′ – Zapata prova il tiro da fuori ma Ospina para senza problemi.

34′ – Zapata trovato con un cross prova il tiro ma finisce fuori.

30′ – Lozano ci prova con un tiro da fuori area ma il tiro è ribattuto. Calcio d’angolo. Nessun pericolo per la difesa dell’Atalanta, però.

29′ – Atalanta vicina al gol, per fortuna il tiro finisce fuori.

21′ – Doppio pericolo per il Napoli. dove Ospina sventa su Pessina e poi la difesa ribatte il secondo tiro fatto. Ma che brividi!

16′ – Insigne ci prova ancora, con una percussione sulla sinistra saltando ben 2 avversari. Ma il tiro va fuori.

10′ – Pericolo per il Napoli, dove direttamente su punizione l’Atalanta stava per segnare. Ospina respinge in calcio d’angolo. Due calci d’angolo per l’Atalanta sfruttati male e si riparte dal fondo.

6′ – Errore in fase di costruzione dell’Atalanta dove Insigne con un tiro da fuori area insidia il portiere Gollini. Purtroppo però non sfruttato a dovere.

3′ – Gran giocata di Insigne che di prima salta un avversario ma non riesce a trovare spazio per il tiro.

Cominciato il primo tempo della semifinale di andata! Sono gli azzurri a dare il calcio d’inizio.

20:35 – riscaldamento terminato per le due squadre, che si stanno preparando negli spogliatoi per l’inizio della partita.

Per gli azzurri c’è un cambio di modulo. Niente 4-2-3-1 o 4-3-3 ma il 3-4-3. Vediamo le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

(3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso. ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Il Napoli ci arriva, a questa semifinale, dopo la vittoria contro il Parma per 2 a 0 e le tante voci che stanno circolando. Per quanto riguarda l’Atalanta di Gasperini, invece, l’ultima partita l’ha vista sconfitta dalla Lazio per 3 a 1.

Comments

comments