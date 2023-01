RILEGGI LIVE – NAPOLI – CREMONESE Coppa Italia. Passa la Cremonese ai rigori. Napoli eliminato!

Stadio Diego Armando Maradona: Napoli e Cremonese in campo per gli ottavi di Coppa Italia. Ai quarti di finale ad attendere la vincente ci sarà la Roma.

Ai rigori passa la Cremonese. NAPOLI eliminato dalla Coppa Italia. Decisivo l’errore dagli 11 metri di Lobotka.

120′ arrembaggio sterile del Napoli. Finisce il secondo tempo supplementare. La gara si decide ai calci di rigore.

108′ per la Cremonese esce Pickel ed entra Aiwu.

23:22 Inizia il secondo tempo supplementare

23:20 Termina il primo tempo supplementare.

103′ Si fa vedere subito il nigeriano. Colpisce di testa, para il portiere e poi Simeone centra il palo. Vicini al vantaggio gli azzurri!

102′ Osannato a gran voce: entra Victor Osimhen al posto di Ndombele.

100′ La CREMONESE resta IN 10! Viene ESPULSO SERNICOLA

23:03 Inzia il primo tempo supplementare.

Finisce il secondo tempo 2-2. Si va ai tempi supplementari. Il Napoli ha avuto il demerito di farsi ‘bloccare’ dalla squadra di Ballardini, che è ultima in classifica. Mai sottovalutare l’avversario. Gli ospiti agguantano sorprendentemente il pareggio a tre minuti dalla fine dei regolamentari. E ora al Maradona si gioca per altri 30 minuti.

97′ Ammonito Sernicola per fallo su Olivera

93′ Meité placca Lobotka lanciato in contropiede e prende il giallo.

92′ Ammonito Lobotka per fallo sulla trequarti

90′ Sono 6 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro Maria Sole Ferrieri (direzione di gara con qualche sbavatura).

86′ Doccia fredda per il Napoli. Pareggio della Cremonese. AFENA GYAN servito in area, tutti a guardare.. la mette in rete di testa con Meret che resta fermo e si fa superare. 2-2

84′ entra anche Zielinski al posto di Elmas. Fascia di capitano per Alex Meret

83′ per la Cremonese Zanimacchia sostituisce Hendry.

82′ per il Napoli esce Ostigard, entra Kim

75′ più fluido il Napoli negli ultimi 15 minuti. Qualche prodezza da parte di Ndombele Elmas e Simeone. Il Napoli non riesce a chiuderla e prova a fare buona guardia.

65′ Tre cambi anche per la Cremonese: fuori Bianchetti, Buonaiuto e Okereke, dentro Afena-Gyan, Tsadjout e Castagnetti. Dopo poco esce anche Quagliata per infortunio. Al suo posto entra Valeri.

64′ Spalletti sostituisce tre giocatori: entrano Lobotka, Politano e Anguissa al posto di Zerbin, Raspadori e Gaetano.

61′ ammonizione stavolta per Zerbin che strattona lui Quagliata

58′ Quagliata colpisce Zerbin e lo travolge: viene punito con il giallo.

54′ serpentina di Elmas in area. Il macedone cade ma per l’arbitro si può continuare.

46′ Nessun cambio: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

22:06 – INIZIA il SECONDO TEMPO

45′ 4 minuti di recupero. Finisce il primo tempo 2-1 per il Napoli. Azzurri in affanno nella prima parte della gara. Troppi elementi nuovi che avevano la necessità di ‘rodaggio’ per entrare in partita. I partenopei trovano in corso d’opera le misure giuste e riescono a ribaltare lo svantaggio. Rigore più che probabile non assegnato al Napoli alla metà del primo tempo.

36′ RADDOPPIO DEL NAPOLIIIIIII! Cross precisissimo di Zerbin dalla sinistra, Simeone anticipa l’avversario e di testa mette alle spalle del portiere ribaltando il risultato. 2-1!!!!!

33′ GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII!!! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva fuori area a Ndombele: il suo fendente viene respinto da Carnesecchi. A quel punto interviene di testa Simeone che colpisce la traversa. A quel punto è Juan Jesus ad insaccare da due passi per il pareggio!

25′ Il Napoli prova a costruire e a reagire. Simeone ci prova dal limite ma viene murato da Bianchetti.

17′ Segna la Cremonese! Trova l’imbucata giusta la squadra ospite che libera Pickel in area e tutto solo infila Meret per lo 0-1

10′ Juan Jesus si accascia a terra e viene supportato dallo staff medico azzurro. Dopo un po’ si rialza.

7′ Primi minuti di studio. Napoli in formazione nuovissima. La Cremonese appare più disinvolta. Ottiene un calcio d’angolo. Nulla di fatto.

21:00 – INIZIA LA GARA!

Dopo il riscaldamento le due squadre sono tornate in campo per iniziare la gara. Il Napoli indossa la nuova maglia realizzata per San Valentino ufficializzata oggi sresso dalla Società, che poi all’asta contribuirà a una finalità benefica. Oggi gli squalificati azzurri sono Lozano e Dominichini, il secondo di Spalletti, che siederà in tribuna. Il capitano per il Napoli oggi è Elmas.

Queste le formazioni delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Gaetano Elmas; Zerbin, Simeone, Raspadori. All. Luciano Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. All. Davide Ballardini

Arbitra la gara Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno: è il debutto del fischietto donna allo stadio Maradona

Comments

comments