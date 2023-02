RILEGGI LIVE – NAPOLI – CREMONESE: gli azzurri vincono 3-0 !!! (3-0 22′ Kvaratskhelia, 65′ Osimhen, 79′ Elmas )

LIVE – Napoli e Cremonese in campo al Maradona per la 22a giornata di campionato

95′ E’ finita!!!! 3-0 per gli azzurri!!! il Napoli porta a casa una nuova vittoria! Sono 19 le gare vinte per 59 punti in classifica!!! La capolista se ne va…anzi se n’è già andata! Ora testa al Sassuolo che i partenopei incontreranno in trasferta venerdì sera.

90′ Sono 5 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro Massimi

86′ Ancora un cambio nel Napoli: fuori Lobotka, dentro Demme.

83′ Cambio nel Napoli: fuori Kvaratskhelia e Lozano, dentro Raspadori e Ndombele

GOOOOOLLLLLLL PER IL NAPOLIIIII ELMAS !!! L’attaccante azzurro insiste nell’azione personale, scambia palla con Di Lorenzo e in area dal versante destro infila un diagonale imprendibile.

75′ Per gli ospiti esce Afena-Gyan entra Acella

74′Cartellino giallo nella Cremonese: ammonito Aiwu.

70′ Girandola di sostituzioni: per la Cremonese Ghiglione prende il posto di Vasquez; per il Napoli fuori Mario Rui e Zielinski e dentro Olivera e Elmas.

65′ GOOOOLLLLLL PER IL NAPOLIIIIIII VICTOR OSIMHEN, sempre più capocannoniere della serie A mette a segno il 2-0! Da corner Zielinski anticipa tutti, la palla viene deviata da Kim e termina sui piedi di Osimhen che da due passi non può fare altro che mettere in rete!

60′ Doppio cambio per la Cremonese: dentro Ciofani e Castagnetti, escono Tsadjout e Pickel.

52′ Grande azione di Lozano che dribbla tutto e tutti: poi tira a colpo sicuro ma Carnesecchi mette in angolo

51′ Intervento falloso di Vasquez, già ammonito, su Lozano che resta a terra. L’arbitro Massimi fischia il fallo ma lascia correre in merito alla seconda ammonizione

48′ Lobotka subisce fallo e termina a terra: entra in campo lo staff medico del Napoli. Si rialza dopo poco

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO. La Cremonese sostituisce Ferrari con Valeri

46′ Un minuto di recupero. Finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio di un gol. La Cremonese (8 punti in classifica e mai una vittoria in campionato) tiene botta con la capolista che necessariamente deve mettere al sicuro il risultato nella ripresa!

41′ Pickel non si fa sorprendere da una finta di Kvaratskhelia e riesce a sottrargli il pallone al limite sul versante sinistro, A seguire il giocatore ospite sottolinea la cosa al georgiano mostrando soddisfazione…

37′ Meret chiamato in causa da un tiro da fuori area di Vasquez

36′ Il Napoli adesso è più padrone del gioco e sa che in qualunque momento può contare sulle giocate individuali dei suoi fuoriclasse che fanno la differenza. L’importante è non abbassare la guardia e chiuderla prima possibile

34′ Cross di Lozano dalla destra, preda di Osimhen che salta alto di testa ma non trova la porta

28′ Ci riprova il georgiano: cross di Di Lorenzo, colpo di testa del numero 77 che finisce a lato

22′ Goooooooooooooooool del Napoli! Kvaratskhelia rientra verso il centro dalla sinistra, dribbla un avversario e calcia rasoterra sul secondo palo!!!! Un regalo importante che fa alla sua squadra nel giorno del suo compleanno !!! Napoli in vantaggio!

20′ Ottimo colpo di testa di Di Lorenzo che su corner anticipa tutti, deviazione di Carnesecchi

14′ Approccio non idilliaco del Napoli alla partita. Troppi spazi e manovre lasciati agli avversari.

13′ Ammonito Vasquez per fallo su Lozano partito in contropiede

9′ Pericolosa azione della Cremonese: cross di Sernicola, la palla arriva a Vasquez che tutto solo è ostacolato da Lozano che sbuca da dietro e la mette in angolo

7′ Kvaratskhelia appoggia per Di Lorenzo: Carnesecchi respinge il suo tiro a giro

E’ iniziata la partita!! Il Napoli indossa la maglia commemorativa di San Valentino: Bianca con la stampa di un bacio rosso.

20:45 – Le squadre osservano un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Diramate le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti

CREMONESE (3-5-1-1): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Aiwu; Tsadjout, Felix. All. Davide Ballardini

