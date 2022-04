RILEGGI LIVE – Napoli-Fiorentina (2-3): gli azzurri perdono uno scontro fondamentale

Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina.

Gli azzurri non riescono ad imporsi in casa contro la Fiorentina. La squadra ha accusato i gol subiti e, prima con Mertens e poi con Osimhen, era riuscita a ritrovare il piglio. Ma alla fine il doppio svantaggio si è rivelato fatale.

Finisce qui! Il Napoli non centra la vittoria contro la Fiorentina e perde uno scontro importante per la volata al titolo.

90′ + 2′ – Fiorentina vicina ad un altro gol, ma il tiro finisce sull’esterno della rete.

Saranno 5 i minuti di recupero.

88′ – Fallo di Ikoné (e giallo per lui) e punizione per il Napoli. Ghoulam sbaglia e non risulta pericoloso.

Triplo cambio per la Fiorentina: dentro Callejon, Martinez Quarta e Kokorin out Nico Gonzales, Igor e Cabral. Cambio anche per il Napoli: dentro Ghoulam, out Mario Rui.

Gran gol dell’attaccante nigeriano che infila il pallone sotto la traversa!

84′ – GGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! VICTOR OSIMHEN RIAPRE LA PARTITA E SEGNA IL GOL DEL 2 A 3!!

Osimhen rientra in campo senza particolari problemi. Doppio cambio per il Napoli: dentro Demme e Elmas, fuori Lobotka e Insigne.

Problemi per Osimhen che si è accasciato a terra dopo aver saltato, con Mertens che chiede subito il cambio per l’attaccante nigeriano. Victor esce dal campo leggermente zoppicante.

77′ – Mertens vicinissimo a riaprire la partita! Il colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa.

72′ – Cabral trova un ottimo spunto personale e sigla il gol del 3 a 1 per la Fiorentina.

69′ – Lozano buca in profondità la difesa della Fiorentina e trova il gol del possibile 2 a 2. Ma tutto è annullato per fuorigioco del Chucky.

66′ – La Fiorentina è di nuovo in vantaggio. Buco sulla sinistra azzurra ed il lancio trova Ikoné che incrocia sul secondo palo, battendo Ospina. 2 a 1 per la Fiorentina.

Doppio cambio per la viola: out Saponara e Duncan, dentro Ikoné e Maleh.

64′ – Saponara sulla sinistra viola riesce a trovare una buona palla al centro per Cabral, ma il tiro è inefficace.

Grande azione degli azzurri che trovano Osimhen in profondità, il passaggio al centro per Mertens lo mette in posizione per segnare senza problemi. 1 a 1!

58′ – GGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! IL NAPOLI PAREGGIA CON DRIES MERTENS!!!

56′ – Calcio d’angolo sbagliato dagli azzurri e che non risulta pericoloso.

Dentro Mertens per Fabiàn Ruiz. Il belga accolto in campo con un boato dal Maradona!

55′ – Napoli pericoloso sulla sinistra con Insigne, ma Biraghi butta la palla in calcio d’angolo.

49′ – Napoli pericoloso con Osimhen trovato in profondità che calcia subito, ma il tiro è fuori.

47′ – Il tiro di Insigne su punizione finisce fuori.

46′ – Napoli subito pericoloso e conquista una punizione da posizione molto interessante.

Subito un cambio per Spalletti. Dentro Lozano per Politano.

Inizia il secondo tempo, con il primo pallone giocato dal Napoli!

Gli azzurri si sono dimostrati sul pezzo soprattutto nella prima parte del primo tempo. Dopo il gol del vantaggio viola di Nico Gonzalez, però, la squadra ha accusato un po’ il colpo. C’è ancora una seconda frazione di gioco.

Termina il primo tempo tra Napoli e Fiorentina, con la viola in vantaggio per 1 a 0

2 i minuti di recupero concessi.

41′ – Nico Gonzalez ci prova di nuovo, stavolta da fuori area, ma il tiro finisce molto oltre lo specchio della porta difesa da Ospina.

Ancora una volta gioco fermo. Dopo uno scontro con Koulibaly, Castrovilli è rimasto giù a terra per la botta ricevuta. Poco dopo, gioco ripreso e giocatore di nuovo in campo.

36′ – Il Napoli sembra aver un po’ accusato il gol del vantaggio viola, con alcune azioni non riuscite a causa di errori banali.

34′ – Mario Rui riesce a sfruttare l’errore del difensore viola, ma spara alto sopra la traversa.

29′ – Gol del vantaggio della Fiorentina. Nico Gonzalez riesce a farsi trovare da solo in area e batte Ospina. 1 a 0 per gli ospiti.

Problema per Osimhen dopo uno scontro con Igor, lo staff medico azzurro entra in campo. L’attaccante rientra quasi subito e quindi si può proseguire.

23′ – Insigne prova la sua solita giocata, rientro sul destro e tiro a giro. Ma il tiro risulta troppo centrale e Terracciano para senza problemi.

17′ – Pericolo per il Napoli con Nico Gonzalez che riesce a trovare una buona palla sulla sinistra. Il tiro del giocatore viola è parato da Ospina. Sull’azione successiva della Fiorentina, e dopo una serie di cross, il portiere colombiano blocca al sicuro la palla.

14′ – Victor Osimhen sigla il possibile gol del vantaggio ma tutto è rimandato data la posizione di fuorigioco dello stesso attaccante nigeriano.

12′ – Palla sbagliata da Fabiàn in area viola e la Fiorentina riparte in contropiede. Sugli sviluppi trovano un calcio d’angolo che non risulta pericoloso per gli azzurri.

Giallo per Milenkovic.

9′ – Sempre Insigne protagonista, che prova un pallonetto su Terracciano che era un po’ fuori dai pali. Ma la palla finisce oltre la traversa.

8′ – Splendida azione di Insigne che ne fa fuori tre della viola, passa per Zielinski che trova Osimhen. Ma, purtroppo, l’attaccante nigeriano è in fuorigioco. Il colpo di testa era andato comunque di poco fuori.

6′ – Dopo essere caduto da solo in area, Insigne riesce a guadagnarsi una buona punizione sulla fascia sinistra. Dalla punizione si passa al calcio d’angolo, dato che un giocatore della Fiorentina ha sventato la possibile minaccia azzurra. Calcio d’angolo che non produce pericoli.

2′ – Anche il Napoli cerca di rendersi subito pericoloso, con Insigne che pesca Osimhen in profondità ma il difensore viola copre bene e sventa il pericolo.

1′ – Squadra ospite che si affaccia pericolosamente in area azzurra, ma il tiro finisce a lato.

Il primo pallone è giocato dalla squadra ospite, la Fiorentina.

PARTITI! Inizia Napoli-Fiorentina!

Poco prima della sfida, flash mob sullo stadio per lo stop alla guerra in Ucraina. Iniziativa molto bella a cui lo stadio per intero ha preso parte.

14:55 – Le due squadre hanno terminato il riscaldamento. Tutto è pronto per l’inizio della partita.

Lungo applauso per José Callejon nel momento in cui sono state annunciate le formazioni ufficiali.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

NAPOLI (4-2-3-1) : Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Osimhen; Insigne. All. Spalletti.

La Fiorentina arriva a questa sfida dopo la vittoria contro l’Empoli ed il pareggio contro l’Inter (quest’ultimo arrivato prima della sosta). La viola è in lotta per conquistare un posto nelle competizioni europee.

Il Napoli arriva a questa partita con la voglia e l’intenzione di rimanere lì in alto e contendersi con Milan e Inter il titolo. A metà settimana c’è stato lo spavento per Osimhen, che si è fermato in allenamento per un fastidio muscolare che poi si è rivelato niente di che. Spalletti deve fare a meno di cinque azzurri a causa degli infortuni: Di Lorenzo, Malcuit, Anguissa, Petagna, Ounas.

