RILEGGI LIVE – Napoli-Fiorentina (6-0 5′, 71′ Insigne, 35′ Demme, 38′ Lozano, 44′ Zielinski, 88′ Politano): terminata! 6 a 0 per gli azzurri!

Gentili lettori di 100x100Napoli buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina, lunch match delle 12 e 30 al Maradona.



Un grandissimo Napoli quello che si è visto oggi al Maradona, che continua la striscia di risultati utili con la vittoria di oggi e si proietta sempre più su in classifica.

FINITA! 6 A 0 per il Napoli, sceso in campo con grinta e la giusta cattiveria! Fiorentina mai in partita.

43′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!! Grandissimo gol di Politano che firma il 6 a 0 del Napoli!

41′ – Politano prova il gol in semi-rovesciata ma non gli riesce.

39′ – Il punteggio rimane fermo sul 5 a 0. Intanto due cambi per la Fiorentina: escono Milenkovic e Amrabat, entrano Quarta Martinez e Borja Valero.

34′ – Cioffi trova bene Politano che però, rientrando, tira male e la palla va fuori.

Altro doppio cambio nel Napoli: escono Manolas e Insigne ed entrano Rrahmani e Cioffi.

Doppio cambio nel Napoli: Zielinski e Petagna out, Mertens e Elmas in. Anche per la Fiorentina un cambio: fuori Callejon, dentro Bonaventura.

26′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!! IL CAPITANO INSIGNE TRASFORMA IL RIGORE ED è 5 A 0 PER GLI AZZURRI!

24′ – Grande ripartenza del Napoli dove un giocatore della Fiorentina fa fallo su Bakayoko ed è rigore per gli azzurri.

21′ – Grande intervento di Manolas su Kouamé ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

17′ – La Fiorentina ci prova con Kouamé ma il tiro è ribattuto dalla difesa azzurra che sventa il pericolo.

Cambio nel Napoli: Politano prende il posto di Lozano.

9′ – Grandissimo salvataggio di Kalidou Koulibaly sulla linea di porta, dopo che Vlahovic ha superato, con un tocco sotto, Ospina.

5′ – Giallo per simulazione per il capitano Insigne.

Cambio nella Fiorentina: out Ribery e dentro Kouamé.

Inizia il secondo tempo! Sono gli azzurri a fare il primo passaggio.

Grande partita degli azzurri che sono risultati anche molto concreti sotto porta, realizzando ben 4 gol. Poco da fare per la Fiorentina in questi primi 45 minuti.

48′ – Termina il primo tempo di Napoli-Fiorentina sul punteggio di 4 a 0 per gli azzurri.

3 minuti di recupero

44′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!! Ancora Napoli, questa volta Zielinski! Da fuori area sigla il 4 a 0 con un gran tiro dal limite dell’area che si insacca nell’angolino!

38′ – LOOOOOOOOOOOOOOZANOOOOOOOOOOO!! 3 a 0 per il Napoli su un grande assist di Insigne!

35′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! Altra grande giocata di Petagna che fa da assistman in questa partita. Palla in mezzo e DEMME mette in rete! 2 a 0 Napoli!!

31′ – Fiorentina pericolosa su palla recuperata su Mario Rui, con Biraghi che per poco non trova la porta con il cross.

26′ – Pericolo per il Napoli! Palla velenosa persa in area con Ribery che ne approfitta, ma trova Ospina pronto che respinge in angolo. Poco dopo il gioco si ferma per via dei problemi conseguenti al contrasto di prima.

22′ – Azione pericolosa della Fiorentina che con una palla in mezzo, apparentemente innocua, finisce per diventare velenosa grazie ad una deviazione. Solo traversa per fortuna.

16′ – Ospina e Manolas a terra dopo uno scontro tra i due, dove il portiere ha cercato di sventare il pericolo in area. Nessun pericolo per i due.

15′ – Angolo per il Napoli. Tiro da fuori di Insigne che finisce al lato di Dragowski. Si riprende con la rimessa dal fondo per la Fiorentina.

14′ – Partita ripresa.

13′ – Gioco interrotto per via di un problema per Amrabat, che ha preso un colpo in faccia.

11′ – Ospina blocca una punizione della Fiorentina che poteva diventare pericolosa. Sempre 1 a 0 per gli azzurri.

5′ – GOOOOOOOOOOOOL! Il capitano Insigne insacca in rete su sponda di Petagna, dopo un bel recupero di Demme nella metà campo avversaria! 1 a 0 per gli azzurri!

4′ – Fallo da dietro su Zielinski, ma niente giallo.

3′ – Rischio di Bakayoko con un retropassaggio per Ospina, che poi spazza.

PARTITI! Ad iniziare è la Fiorentina!

12:20 – le squadre hanno concluso il riscaldamento e sono pronte ad iniziare il match.

A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre:

Napoli (4-2-3-1) : Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

: Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic, Callejon.

Il Napoli riparte dalla vittoria di Udine in campionato, arrivata nei minuti finali grazie al gol di Bakayoko. Proprio ieri sera, tra l’altro, un’altra pedina importante azzurra è stata forzata al forfait: Fabiàn Ruiz, positivo al Covid.

Una partita che sicuramente rievocherà parecchi ricordi ai tifosi azzurri, dato che nella Fiorentina c’è un certo Callejon. Per Josè, quella di oggi, è la prima sfida da avversario del Napoli ed anche per lui avrà sicuramente un sapore strano.

