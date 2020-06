Rileggi live, Napoli-Inter 1-1: il Napoli va in finale di Coppa Italia

Il Napoli soffre ma va in finale di Coppa Italia grazie al pareggio di questa sera contro l’Inter. Rileggi il Live della partita.

95′ – E’ FINITAAAAAAAA!! Il Napoli soffre ma va in finale di Coppa Italia.

90′ – Sono stati concessi 5 minuti di recupero.

87′ – Doppio cambio nell’Inter: entrano Ranocchia e Sensi, escono De Vrij e Eriksen.

85′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Insigne e Zielinski, entrano Younes e Allan. Con queste sostituzioni il Napoli ha esaurito i suoi cinque cambi.

84′ – Colpo di testa di Lukaku che termina alto sulla traversa.

82′ – Inter vicinissima al vantaggio con Ospina che si supera su tiro ravvicinato di Brozovic. La respinta finisce sui piedi di Moses che sbaglia il tiro calciando alto sopra la traversa.

79′ – Ammonito Ospina che era diffidato e salta l’eventuale finale.

77′ – Altra occasione per l’Inter con Eriksen che calcia su punizione ma Ospina respinge.

75′ – Occasione per l’Inter con Sanchez che calcia in diagonale dalla destra ma la palla esce di poco sul fondo.

74′ – Cambio nel Napoli: esce Mertens entra Milik.

71′ – Triplo cambio nell’Inter: escono Candreva, Lautaro e Young, entrano Moses, Sanchez e Biraghi.

65′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Elmas e Politano, entrano Fabian Ruiz e Callejon.

53′ – Grande occasione per il Napoli che ci prova con Insigne che in area di rigore si gira e calcia in diagonale verso la porta ma la palla esce di poco sul fondo.

46′ – Finisce il primo tempo, 1-1 fra Napoli ed Inter.

41′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Mertens trova il pareggio dopo un grandissimo contropiede partito da un lancio lungo di Ospina.

40′ – Grandissima occasione per l’Inter che arriva alla conclusione con Candreva che ci prova da distanza ravvicinata ma Ospina risponde con una grande parata.

39′ – Occasione per il Napoli che ci prova con un tiro a giro dalla distanza di Mertens che termina sul fondo.

32′ – Altra grande occasione per l’Inter. Lukaku colpisce di testa al centro dell’area di rigore ma Ospina si supera ed evita il raddoppio dei nerazzurri.

28 – Bell’azione dell’Inter che arriva alla conclusione con Lukaku che con un colpo di testa in are di rigore manda la palla a lato.

22′ – Napoli vicinissimo al gol dopo un errore di Handanovic che sbaglia un passaggio intercettato da Politano che col rimpallo mette Mertens davanti la porta. Mentre il belga si stava avventando sul pallone scivola e manca la conclusione a rete.

12′ – Ammonito Young per un fallo su Politano.

2′ – Inter in vantaggio con un autogol di Di Lorenzo su calcio d’angolo di Eriksen.

21-07 – Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19 inizia la partita, riparte la stagione del Napoli!

20:40 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento, il fischio d’inizio è previsto alle 21.

NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

INTER – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candeva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Comments

comments