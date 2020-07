Rileggi live: Napoli-Milan (2-2 Hernandez 20’; Di Lorenzo 35’; Mertens 60’; Kessie 73’)

Live – Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Milan. Allo stadio San Paolo Gennaro Gattuso ritrova il suo passato per la prima volta.

È finita al San Paolo: 2-2 tra Napoli e Milan.

Concessi 5 minuti di recupero.

87’ Nel Milan dentro Krunic per Rebic.

87’ Doppio giallo per Saelaemakers: rosso per lui. Milan in 10.

84’ Fuori Callejon dentro Politano nel Napoli.

74’ Nel Napoli fuori Insigne e Mertens dentro Lozano e Milik.

73’ Rete. Kessie trasforma il calcio di rigore.

71’ Concesso un calcio di rigore al Milan per un fallo su Bonaventura.

65’ Nel Napoli fuori Lobotka e Fabian e dentro Demme e Elmas.

Zlatan Ibrahimovic lascia il campo arrabbiatissimo e scaglia una bottiglia d’acqua verso la panchina.

61’ Nel Milan fuori Ibra e Calhanoglu dentro Leao e Bonaventura.

60’ GOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!! GRANDE AZIONE DEL NAPOLI E GRANDE ASSIST DI CALLEJON PER MERTENS CHE BATTE A RETE…È 2-1!!!

53’ Occasione del Napoli sprecata da Callejon che calcia di prima e male sopra la traversa.

45’ Nel Milan dentro Saelaemakers fuori Paquetà.

Inizia la ripresa.

Intervallo.

Concessi due minuti di recupero.

41’ Altra conclusione di Mario Rui e altra bella parata di Donnarumma.

In tribuna è presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

35’ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!DI LORENZO METTE DENTRO DOPO UNA RESPINTA SU UNA PUNIZIONE DI INSIGNE…È 1-1!!!!!!!

30’ Ammonito Mario Rui per un fallo su Conti.

23’ Zielinski vicino al pareggio con una conclusione dalla distanza.

20’ Sulla ripartenza il Milan la mette dentro con Hernandez. È 0-1.

20’ Clamoroso Callejon: lo spagnolo si mangia un gol già fatto a tu per tu con Donnarumma.

14’ Grande azione personale di Mario Rui e grandissima risposta di Donnarumma. Si resta 0-0.

10’ Ammonizione per Di Lorenzo dopo un dubbio contatto con Hernandez.

5’ Il Napoli due volte pericoloso con due imbucate di Callejon neutralizzate da Donnarumma.

INIZIA LA GARA

Le formazioni ufficiali

Napoli: (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà, Calahnoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

