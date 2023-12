RILEGGI LIVE-Napoli-Monza: incredibile ma vero, il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa con il Monza

Napoli-Monza: 0-0. Il pubblico del Maradona estremamente deluso da una prestazione tutt’altro che convincente degli azzurri. Ha arbitrato Di Bello di Brindisi

90′ + 6′ Finisce 0-0 tra Napoli e Monza. Davanti ad un Maradona sold-out ci ha creduto il Monza. La squadra di Mazzarri è acclarato ormai: non concretizza e ha difficoltà a trovare la porta, per i brianzoli dunque, portare a casa un punto, è stato importantissimo. Oggi non c’è stato niente da fare per il Napoli che la porta l’ha anche trovata varie volte ma ha sistematicamente tirato addosso a Di Gregorio. Anche con i suoi uomini migliori (considerando le assenze di Osimhen e Politano). Gli azzurri ringraziano in ogni caso Meret per aver parato un rigore molto mal battuto da Pessina.

90′ + 3′ espulso Palladino

88′ la strategia del Monza è evidente: falli ai giocatori del Napoli in attacco, gioco spezzettato e tanto nervosismo.

84′ Fuori Lobotka, dentro Simeone.

82′ Scontro Bondo e Kvaratskhelia, parapiglia, entrambi ammoniti. Espulso Mazzarri

80′ Ammonito Gaetano che ferma una ripartenza di Ciurria.

79′ Ammonito Palladino per proteste

76′ Anche D’Ambrosio esce per infortunio: al suo posto Cittadini. Poi entra anche Machin al posto di Colombo

73′ esce anche Meret per Contini, probabile problema fisico per il portiere (Gollini già infortunato)

72′ Doppio cambio per il Napoli: fuori Zielinski e Zerbin, dentro Gaetano e Lindstrom.

71′ Il Napoli prende fiducia e si butta in avanti ma non riesce a tirare nello specchio della porta. Occasioni sprecate da Kvara e Zerbin.

68′ Fallisce il penalty Pessina: para Meret gettandosi sulla sua sinistra

65′ Rigore fischiato per il Monza per fallo di mani di Mario Rui su un tiro di Colpani: l’arbitro indica il dischetto.

62′ Di nuovo un cambio per il Monza: entra Bondo al posto di Akpa Akpro

57′ Ancora cambio per il Monza: esce Carboni, entra Colpani

54′ Kvara si smarca in triangolazione con Raspadori, ma solo davanti a Di Gregorio tira proprio addosso al portiere

49′ ammonito Birindelli per fallo su Mario Rui

47′ calcio di punizione all’altezza della bandierina sul versante sinistro. Rrhamani da buona posizione manda fuori

46′ E’ entrato Birindelli al posto di Pereira

19:30 Inizia la ripresa

45′ Finisce il primo tempo a reti inviolate. Napoli volenteroso ma potrebbe e dovrebbe fare molto di più. La gara si è accesa negli ultimi minuti allorquando gli azzurri hanno trovato la porta prima con Anguissa poi con Kvara, gli uomini più pericolosi fino ad ora. Bene Zerbin (al debutto oggi dal primo minuto) sulla fascia destra

44′ Azione personale di Kvaratskhelia sulla sinistra che supera Pereira sulla sinistra, tira in porta, la palla termina di poco a lato

41′ involata di Zerbin che prova a servire Kvara in velocità. Gagliardini mette in angolo

37′ Anguissa raccoglie un cross di Mario Rui e a tu per tu con il portiere avversario tira a botta sicura. Di Gregorio respinge neanche lui sa come. Sulla ribattuta Di Lorenzo spara alto

35′ II Napoli protesta per un fallo di mano in area! Un difensore del Monza tocca col braccio la palla dopo un rinvio maldestro da parte di un compagno, Di Bello lascia continuare.

34′ Non ci sono grosse emozioni ne occasioni limpide per il Napoli spesso murato già prima di entrare in area

32′ Ammonito Pereira per trattenuta ripetuta a Kvara, che però nell’occasione si era anche smarcato

27′ Di nuovo Anguissa sulla rimessa laterale di Di Lorenzo, Di Gregorio blocca.

12′ Ripartenza Monza: Pereira va al tiro. Lobotka mette in angolo

10′ Occasione Raspapori: sul primo palo mette fuori

9′ Buona combinazione Di Lorenzo – Zerbin, Caldirola mette in angolo

5′ un paio di incursioni in area da parte del Napoli, protagonista Anguissa che prova ma è attento Di Gregorio

18:30: partiti!!!!!

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Valentin Carboni; Pessina, Dany Mota Carvalho; Colombo. All. Raffaele Palladino

