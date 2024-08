Rileggi Live-Napoli-Parma: la ribaltano gli azzurri nella ripresa con Lukaku e Anguissa al 97′ (2-1, 19′ Bonny; 91′ Lukaku; 97′ Anguissa)

Live-Napoli-Parma: per la terza giornata di campionato il Napoli di Conte affronta il Parma di Pecchia che ha iniziato bene la stagione

104′ Miracolo di Meret su Almqvist che salva il risultato. Il Napoli vince 2-1. Stadio Maradona in visibilio. I cambi nella ripresa hanno fatto la differenza !!!

90′ + 7′ ANGUISSAAAA SEGNA IL GOL DEL VANTAGGIO di testa su cross di Neres

90′ + 1 ROMELUUUU LUKAKU GOL DEL PAREGGIO. Il belga servito da Spinazzola raccoglie palla, si gira in area e insacca

90′ 11 minuti di recupero

87′ Almqvist prende il piede di Simeone nel tentativo di spazzare il pallone. L’arbitro Tremolada fischia il penalty Lukaku pronto a calciarlo. Poi il Var annulla

81′ e 85′ Kvara ha due opportunità, alle stelle. Oggi poco incisivo il georgiano in fase realizzativa

78′ Esce Mazzocchi ed entra Simeone

77′ Il Parma non ha più sostituzioni, in porta ci va Del Prato. Il Napoli deve ora sfruttare le sue occasioni.

74′ Suzuki entra malissimo su Neres: ammonito e rosso!

70′ Entra Neres per Politano

65‘ Serpentina di Kvara che guadagna una punizione dal limite. Sulla punizione successiva Buongiorno tira di sinistro al volo ma la palla impatta sulla traversa. Clamoroso!

61′ Ovazione del pubblico: esce Raspadori, entra Lukaku

58′ Due ammoniti nel Napoli, prima Lobotka in campo poi Conte in panchina per proteste

57′ Nel Parma doppio cambio: dentro Almqvist e Cancellieri, out Kovalski e Bonny

56′ Napoli generoso appare con piglio più deciso. Occasioni pericolose create da Kvara e da Raspadori. Il gol non arriva.

21:50 inizia la ripresa. Per il Napoli Spinazzola al posto di Olivera

45’+4′ Finisce il primo tempo. Troppo poco ha fatto il Napoli, il Parma è una bella squadra, atleticamente veloce, finisce per gestire al meglio il vantaggio ottenuto con scaltrezza su rigore. Si va negli spogliatoi, vediamo se Conte darà spazio a qualche nuovo innesto nella ripresa.

43′ Buongiorno ammonito ingiustamente, svista dell’arbitro, il suo intervento non era falloso

40′ Kvara insiste: combina con Olivera e calcia a giro, Suzuki respinge

33′ Cambio gioco di Olivera: serve Politano che dal limite da ottima posizione spara altissimo. Dopo due minuti occasione Raspadori che fallisice il controllo

24′ Parma fino a questo momento più disinvolto e più solido. Il Napoli prova a reagire con Mazzocchi. Cross di Olivera per l’incornata del giocatore, troppo debole, blocca Suzuki.

19′ Bonny trasforma il rigore: Meret spiazzato (0-1)

18′ Discesa di Sohm che da centrocampo arriva in area la palla filtra per Bonny travolto da Meret. Calcio di rigore.

15′ Doppio legno per il Parma: Del Prato crossa in mezzo per Kowalski che da due passi di testa spara sulla traversa. A seguire Bonny si gira dal limite e col destro coglie il palo alla sinistra di Meret.

11′ Kvaratskhelia riceve in area, doppio dribbling, va al cross che viene messo in corner

8′ Pecchia costretto al cambio: problemi per Valeri, entra al suo posto Del Prato.

2′ Anguissa conquista calcio di punizione dal vertice sinistro della trequarti avversaria, nulla di fatto

20:46: partiti

20.41 – Le squadre entrano sul terreno di gioco

20:25 – Giacomo Raspadori ai microfoni di Dazn: “Conte mi sta dando grande fiducia, sicuramente stiamo cercando di entrare nel migliore nei modi nei suoi meccanismi, in quello che ci chiede durante la settimana. Oggi davanti ai nostri tifosi vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto settimana scorsa, dobbiamo ripartire da quella“.

20:10 Il DS azzurro Giovanni Manna ai microfoni di Dazn fa chiarezza sulla situazione di Osimhen: “Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato“.

Le formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Caprile, Spinazzola, Juan Jesus, Rafa Marin, David Neres, Ngonge, Lukaku, Simeone, Zerbin.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Bernabé; Man, Kowalski, Mihaila; Bonny. All. Fabio Pecchia

