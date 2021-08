RILEGGI LIVE – Napoli-Pescara (4-0 9′ Osimhen, 18′ Insigne, 48′ Ounas, 79′ Zedadka): si chiude con una vittoria il ritiro di Castel di Sangro!

Terminata l’ultima amichevole estiva del Napoli, che ha sfidato il Pescara sul campo del Patini di Castel di Sangro.

Gli azzurri fanno vedere un piglio diverso in questa amichevole rispetto a quella contro l’Ascoli. Buona prova in vista della prima di campionato contro il Venezia.

Concluso il secondo tempo! Napoli che vince per 4 a 0 sul Pescara!

45’+3 – Sugli sviluppi di una punizione procurata da Ounas finisce la partita.

43′ – Ounas sfiora un altro eurogol: cross di Machach e rovesciata dell’algerino, Sorrentino ancora attento.

40′ – Grande azione solitaria di Ounas nell’area di rigore del Pescara, ma il tiro finisce fuori dopo la deviazione del portiere. Koulibaly, sull’angolo seguente, ci prova di testa ma finisce fuori.

34′ – Combinazione tra Gaetano, Malcuit e Zedadka, con quest’ultimo appena entrato che segna il 4 a 0 per gli azzurri!

Due cambi per il Napoli: escono Elmas e Insigne, dentro Machach e Zedadka.

27′ – Il Napoli è in pieno controllo della partita e più volte è andato vicino al quarto gol. Il Pescara ad ora mai pericoloso in questo secondo tempo.

Altri cambi per il Napoli: dentro Petagna, Palmiero e Zanoli fuori Osimhen, Fabiàn, Di Lorenzo.

10′ – Insigne dentro per Osimhen, stavolta salva tutto il portiere.

3′ – Ounas parte sulla destra, salta Frascatore e segna il 3 a 0 per il Napoli!

18:35 – Inizia il secondo tempo!

Quattro cambi per il Napoli: fuori Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Politano, dentro Ospina, Malcuit, Gaetano e Ounas.

Si chiude il primo tempo. Il Napoli è in vantaggio per 2 a 0 con i gol di Osimhen e Insigne.

34′ – Napoli a lungo nei pressi dell’area di rigore del Pescara. Il tiro di Politano, deviato, finisce fuori ed è angolo. Angolo che non è sfruttato bene.

26′ – Insigne trova Elmas che scatta in avanti e cerca di trovare Fabiàn al centro dell’area di rigore ma sbaglia il passaggio. Occasione sprecata.

22′ – Osimhen parte da solo e se ne porta quattro dietro del Pescara, prova il tiro ma finisce di pochissimo fuori a lato.

18′ – INSIGNEEEE!! GOOOOOOOOOLL! Raddoppio del Napoli con il capitano Lorenzo, che non sbaglia il rigore. 2 a 0!

16′ – Elmas viene trovato da Osimhen in profondità, il centrocampista salta il portiere ma è steso da dietro dal difensore del Pescara. Rigore per il Napoli.

15′ – Frascatori colpisce di testa su un cross dalla testa e prende traversa, Napoli salvo. Sempre 1 a 0.

9′ – GOOOOOOOOOOOOLLL!! Insigne detta il passaggio in profondità e serve un assist a Osimhen che deve solo mettere a rete. 1 a 0 per gli azzurri!

7′ – Insigne imbuca per Osimhen ma il nigeriano non riesce ad agganciare il pallone e Radaelli blocca senza problemi.

3′ – Osimhen guadagna il primo calcio d’angolo per il Napoli. Ma gli azzurri non si rendono pericolosi.

17:34 – Si parte! Fischio d’inizio affidato al Pescara.

Si aspetta solo il fischio d’inizio, con le due squadre che hanno già svolto il riscaldamento.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Idasiak, Ospina, Malcuit, Zedadka, Palmiero, Zanoli, MAchach, Ounas, Petagna, Gaetano.

Allenatore : Luciano Spalletti

Allenatore: Gaetano Auteri

Luciano Spalletti non rischia Zielinski e Manolas nella formazione di oggi, almeno non dall’inizio. Questa contro il Pescara sarà l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato di Serie A, previsto per la settimana prossima, dove ci sarà la sfida contro il Venezia.

