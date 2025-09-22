Rileggi Live-Napoli-Pisa: gli azzurri vincono 3-2 con qualche sofferenza nel finale…soli in testa (3-2; 39′ Gilmour; 60′ Nzola; 73′ Spinazzola, 82′ Lucca, 90′ Lorran)

Live-Napoli-Pisa: al Maradona gli azzurri di Conte chiudono il turno di serie A. Oggi sugli spalti 50.312 cuori azzurri
90′ + 6′ VINCE IL NAPOLIIII! Azzurri a punteggio pieno a 12 punti !
89′ disattenzione Napoli: accorcia il Pisa, errore di Di Lorenzo, segna Lorran
82′ GOOOOOLLL DEL NAPOLI: 3-1 MESSO A SEGNO DA LUCCA, STAFFILATA IMPRENDIBILE PER SEMPER
80′ Buongiorno lamenta crampi (si spera solo quelli) esce per Juan Jesus
77′ esce Hojlund per Lucca
73′ GOOOOOLLLLLLL DI SPINAZZOLA, AZIONE PERSONALE E TIRO DA FUORI AREA VINCENTE!!! 2-1
65′ ammonito Gilardino per proteste
61′ Doppio cambio per il Pisa. Fuori Leris e Moreo, per Cuadrado e Meister.
60′ penalty fischiato per il Pisa. Tiro di Lusuardi, fallo di mano di Beukema. Nzola trasforma. 1-1
57‘ Doppio cambio per il Napoli. Fuori Elmas e Gilmour, per Anguissa e Lobotka.
52′ e 54′ due occasioni valide una per Politano, l’altra per mcTominay, nulla di fatto
50′ fallo su Hojlund, ammonito Caracciolo
21:52 Inizia la ripresa
21:38 finisce il primo tempo
40+4′ Pisa più disinvolto in questo finale di primo tempo anche se l’occasionissima sul finire è stata di Hojlund che tira sul portiere..con due compagni liberi di fianco
39′ GOOOOOLLLLLLLL DEL NAPOLI, HA SEGNATO GILMOUR!!! Spinazzola serve lo scozzese a centro area (deviazione di Canestrelli)
26′ Azzurri in avanti ci provano in tutti i modi. Imbucata per Hojlund in profondità. Elmas ribadisce in rete di testa la respinta del portiere ma viene segnalata la posizione di fuorigioco del danese. Gol annullato.
21′ Il Napoli fraseggia, sulla destra con Politano, sulla sinistra con Spinazzola
11′ Nessun rigore per il Pisa, prima del fallo di De Bruyne c’era stato un tocco di mano da parte di Leris
9′ Check in corso del Var per l’intervento di De Bruyne sul piede di Leris all’interno dell’area
6′ Errore del Pisa ma impreciso Politano che non riesce a servire Hojlund. Era in ottima posizione
3′ Il Napoli prende iniziativa
20.48 NAPOLI-PISA È INIZIATA!
20.47 Minuto di raccoglimento per la scomparsa di Matteo Franzoso, sciatore italiano deceduto dopo l’incidente in Cile.
ore 20:47 PARTITI
Le formazioni:
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Olivera, Gutierrez, Marianucci, Juan Jesus, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Vergara, Noa Lang, David Neres, Ambrosino, Lucca. Allenatore: Antonio Conte.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsamiro, Bonfanti; Moreo, Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Esteves, Cuadrado, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran Allenatore: Alberto Gilardino